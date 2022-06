Di Maria-Juve, cresce l’attesa!

Giorni caldi sul fronte Juventino con la dirigenza bianconera decisa a regalare un esterno tecnico e di personalità a Massimiliano Allegri per completare il tridente offensivo con Chiesa e Vlahovic



Arrivabene e Cherubini dopo aver praticamente chiuso l’affare Pogba sono alla ricerca di un attaccante per sostituire Paulo Dybala, ormai vicino ad accettare la proposta dell‘Inter.

I Bianconeri dopo due anni difficili vogliono ritornare ai vertici della Serie A e si affidano all’esperienza di Massimiliano Allegri che con la piena fiducia del presidente bianconero Agnelli si prepara per una stagione decisiva con la sua Juventus.

🚨 Juventus are now confident they will reach an agreement with Ángel Di María over his new contract offer.

He has always been Allegri’s priority because of his technical quality and his mentality.

(Source: Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/CFQDMFwXrB

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 20, 2022