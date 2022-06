Di Maria-Juve, accordo vicino!

La Juventus si prepara all’esordio stagionale in campionato quando il 13 agosto allo Stadium ospiterà il Sassuolo che lo scorso anno aveva battuto i bianconeri proprio nella sfida casalinga



Giornate calde in casa Juventus con Arrivabene e Cherubini impegnati sul mercato per dare al tecnico Massimiliano Allegri una rosa in grado di colmare il gap con le milanesi e riportare i bianconeri a lottare per le posizioni di vertice della Serie A.

Dopo l’addio di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi il tecnico livornese ha espressamente chiesto alla società piemontese un esterno in grado di aumentare il tasso tecnico della squadra ed assistere al meglio il terminale offensivo Dusan Vlahovic.

Juve-Di Maria, accordo vicinissimo!

Dopo un lungo corteggiamento Angel Di Maria sembra aver scelto definitivamente la Juventus per la sua ultima stagione europea e la fumata bianca dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con la Juventus che aspetta fiduciosa l’arrivo del calciatore.

Di Maria è da mesi il primo obiettivo offensivo della dirigenza bianconera e Arrivabene è disposto a venire incontro a tutte le richieste del “Fideo” proponendo un contratto di un solo anno a circa 7 milioni di euro netti.

L‘argentino ha fatto palesemente capire di non essere disposto ad accettare un biennale avendo la chiara volontà di tornare già il prossimo anno in Argentina e di disputare soltanto un’ultima stagione a grandi livelli nel calcio europeo per giocarsi al meglio il mondiale in Qatar con la sua nazionale.

Dopo qualche difficoltà la trattativa sembra essersi definitivamente sbloccata ed i tifosi bianconeri aspettano con ansia il “si” definitivo dell’ex attaccante del PSG, nei prossimi giorni dovrebbe esserci la fumata bianca e l’arrivo del giocatore a Torino per le visite mediche e la firma con la Juventus.

Di Maria e Pogba, nasce la nuova Juventus

Sostenibilità e qualità, eccole le parole chiavi del mercato bianconero che vuole rinforzare la propria rosa con acquisti mirati e pronti fin da subito ad essere leader della formazione di Allegri.

Pogba e Di Maria vanno a rinforzare sensibilmente la pericolosità offensiva della manovra bianconera portando anche tanta esperienza e personalità, qualità fondamentali che facilitano anche la crescita personale dei giovani talenti già presenti all’interno della rosa come Chiesa e Locatelli.

L’Inter è pronta a riabbracciare Lukaku, la Juventus ha già risposto con il colpo Pogba e con l’arrivo (quasi certo) del “fideo“.

Il campionato è inizialmente iniziato, la sfida per il titolo sarà più appassionante che mai!