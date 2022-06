Durante la notte tra il 6 e il 7 giugno 2022 è stato raggiunto dai Paesi dell’Unione Europea l’accordo sul salario minimo.

L’annuncio è stato fatto su Twitter da Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea.

In the Political Guidelines, we promised a law to ensure fair minimum wages in the EU.

With today’s political agreement about our proposal on adequate minimum wages, we deliver.

The new rules will protect the dignity of work and make sure that work pays. pic.twitter.com/vx1kRDfIYL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 7, 2022