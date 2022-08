Depay si avvicina alla Juventus!

Tramontata definitivamente l’ipotesi di un terzo clamoroso ritorno di Alvaro Morata, la Juventus vuole Memphis Depay per completare il proprio attacco e regalare ad Allegri quel giocatore in grado di alternarsi con Dusan Vlahovic.



L’olandese è considerato un talento assoluto del calcio mondiale ma spesso la fragilità fisica e un carattere particolare hanno condizionato le prestazioni di un ragazzo che cerca riscatto per la propria carriera.

Arrivato con molta attesa al Barcellona durante la scorsa estate, Depay è ora in fondo alle gerarchie di Xavi che ha affidato il peso offensivo della propria squadra a Robert Lewandowski.

Depay-Juventus, trattativa ormai ben avviata!

L’infortunio di Angel Di Maria ha ulteriormente complicato i piani Massimiliano Allegri che ora ha urgentemente bisogno di un altro attaccante nella propria rosa.

Memphis Depay sembra un profilo adatto alle esigenze del tecnico livornese che potrebbe impiegare l’olandese sia come vice Vlahovic che come esterno in un 4-3-3.



Maurizio Arrivabene ha accellerato la trattativa e già nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca con il Barcellona.

Da parte sua il calciatore ha già dato la propria disponibilità al trasferimento in bianconero convinto del progetto tecnico illustrato da Massimiliano Allegri.

Nelle prossime ore la dirigenza bianconera dovrebbe proporre al calciatore un contratto da circa 5 milioni di euro a stagione con l’entourage di Depay che però sta spingendo per ottenere una buonuscita.

Barcellona e Juventus sono legati ancora da alcuni bonus dipendenti dalle prestazioni in blaugrana di Miralem Pjanic, clausole a cui Arrivabene è disposto a rinunciare pur di trovare un accordo per Depay in tempi rapidi.

La sensazione è che Depay sia ormai ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della Juventus per la gioia dei tanti tifosi bianconeri che da anni ormai sperano di vederlo a Torino.

L’olandese è infatti da diversi anni ormai nella lista dei desideri della dirigenza bianconera che in questa stagione potrebbe finalmente riuscire a piazzare questo grande colpo di mercato.

Nell’attesa di recuperare al meglio sia Federico Chiesa che Angel Di Maria il tecnico bianconero spera di ottenere da Depay quella qualità essenziale per lo sviluppo del proprio calcio in una Juventus che quest’anno ha l’obbligo di tornare competitiva per i vertici del campionato.

Kostic già scalpita, contro la Sampdoria l’esterno serbo potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto nell’attesa di avere finalmente a disposizione anche Memphis Depay nelle rotazioni offensive della rosa.