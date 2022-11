Debutto perfetto per Musetti alle Next Gen ATP Finals

Esordio perfetto alle Next Gen ATP Finals per Lorenzo Musetti, il talento azzurro supera nettamente il taiwanese Tseng con un triplo 4-2 in poco più di un’ora.

Il carrarese è il favorito assoluto per la vittoria del torneo insieme al danese Holger Rune.



Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Lorenzo Musetti alle Next Gen ATP Finals di Milano, l’azzurro supera nettamente Tseng dando prova di grande personalità e non sentendo il peso di essere il grande favorito.

Il classe 2003 infatti arriva al torneo milanese con la classifica migliore tra i giovani ed è il favorito assoluto per la vittoria finale.

Le Next Gen ATP Finals hanno rappresentato negli ultimi anni un grande trampolino di lancio per i giovani e nella scorsa edizione sono stati vinti da colui che qualche mese dopo sarebbe diventato il nuovo numero uno del mondo, Carlos Alcaraz.

L’ultimo italiano a vincere il torneo è stato Jannik Sinner, ora tutte le aspettative sono sul giovane talento di Carrara.



Subito un grande Musetti, buono l’esordio alle Next Gen ATP Finals

In questo torneo sono attive regole diverse rispetto a quelle solite, i set si vincono a quattro game e sul 3-3 si gioca il tiebreak, tutte le partite sono al meglio dei cinque set.

Musetti non si fa condizionare dalla pressione e dalle regole diverse iniziando subito ad aggredire il proprio avversario e comandando gli scambi.

Il talento di Carrara si impone con un triplo 6-4 confermando il suo magico momento di forma.

Anche oggi Lorenzo Musetti ha deliziato il pubblico presente con colpi di grande classe confermando di aver raggiunto il suo massimo livello della carriera e candidandosi non solo come favorito del torneo ma come grande mina vagante per la prossima stagione.

Nell’altro match invece da sottolineare la brutta sconfitta di Francesco Passaro che ha perso il match d’esordio nel cosiddetto “gruppo verde”.

L’azzurro ha perso in tre set contro Jiri Lehecka, in serata sarà il turno del terzo italiano in corsa ovvero Arnaldi che giocherà la sua partita contro Nakashima.

La fase a gironi proseguirà fino a giovedì per poi procedere alle semifinali in programma venerdì e alla super finale di domenica dove il tennis italiano spera di vedere trionfare Lorenzo Musetti.

Le partite saranno visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.