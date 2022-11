Bucato bianco candido e splendente: come avere panni sempre impeccabili

Come avere sempre un bucato bianco e candido? Gli esperti ci dicono come fare rubando qualche segreto alle nonne.

La domanda è sempre questa, perché avere un bucato bianco e candido è il desiderio di tutti. Ci affidiamo sempre a detergenti e ingredienti che a lungo andare possono rovinare i tessuti e creare le zone gialle, senza che poi vadano più via. Gli agenti chimici non sono consigliati per il lavaggio in lavatrice che si rovina, mentre inquiniamo l’ambiente e diamo via tutto il budget di fine mese. Si può ovviare a tutto questo? C’è un metodo economico ed alternativo che aiuta a mantenere i capi bianchissimi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Capi gialli o grigi, quali sono le cause?

Capita spesso che i tessuti bianchi diventino gialli oppure grigi, tanto da non essere più utilizzabili. Le cause possono essere tantissime e tutte diverse tra loro.

In alcuni casi si tratta di un lavaggio non corretto a mano o in lavatrice, oppure di macchie di sudore non trattate nella maniera corretta. Si parla poi di colore bianco spento per via dell’usura del capo di abbigliamento o del tessuto arrivando quasi a distruggere le trame.

In linea generale, il capo non è più bianco perché:

Si sbaglia metodo di lavaggio

Non si pretratta la macchia di sudore

Il tessuto è stato stressato durante la stiratura

Non asciuga nella maniera adeguata

Il detersivo è aggressivo.

Capi bianchissimi: come preparare un detersivo fai da te

Sono gli ingredienti naturali che devono essere presi in considerazione nel momento in cui si vuole avere dei capi bianchissimi e morbidi. Gli esperti hanno preso in prestito i suggerimenti delle nonne per la preparazione di un detersivo fai da te super sbiancante.

Gli ingredienti sono i seguenti:

Bicarbonato di sodio 1 tazza

Carbonato di sodio 1 tazza

Borace 2 cucchiai

Limone filtrato ½ tazza

Olio essenziale di limone e di eucalipto 5 gocce per prodotto

Sapone di Marsiglia liquido ½ tazza

Tutti questi ingredienti devono essere messi dentro una brocca e poi mescolati insieme sino a quando non diventano un’unica sostanza. Il prodotto deve essere poi travasato dentro un vecchio flacone pulito di detersivo o una bottiglia.

Come si usa il detersivo naturale per i capi bianchi

Sono tutti ingredienti naturali che hanno il potere sbiancante, antibatterico e igienizzante che lavorano sulle trame dei tessuti energicamente. Se i capi si sono ingialliti oppure non sono più bianchi e profumati come una volta, questo è il procedimento corretto per l’uso:

Aggiungere una piccola dose di questa soluzione dentro la vaschetta della lavatrice e avviare il ciclo di lavaggio classico

In alternativa è ottimo anche a mano facendo agire il detersivo per qualche ora.

Un ottimo detersivo fai da te composto da soli ingredienti naturali, per lavare e igienizzare i capi rendendoli nuovamente bianchi e brillanti.