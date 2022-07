De Ligt-Bayern Monaco, accordo vicino!

By

La Juventus si prepara a salutare definitivamente Matthijs De Ligt, il centrale olandese ha già comunicato la sua volontà di non rinnovare il contratto e sta spingendo per lasciare subito Torino, nella giornata di oggi il suo entourage ha trovato un accordo con il Bayern Monaco che presto busserà alla porta dei bianconeri.



Dopo aver comunicato chiaramente alla società bianconera la volontà di andarsene, Matthijs De Ligt ha intensificato i contatti con il Bayern Monaco trovando un accordo di massima con i bavaresi e gradendo la destinazione Bundesliga.

L’olandese non ha digerito le ultime due stagioni deludenti con i bianconeri e vorrebbe intraprendere un nuovo percorso per inseguire il sogno di vincere la Champions League.

De Ligt, Il Bayern Monaco si avvicina

Sarebbe difficile e , soprattutto, controproducente tenere in rosa un calciatore scontento che ha chiesto senza mezzi termini la cessione rifiutando anche il rinnovo contrattuale proposto dal club bianconero, la Juventus ha intenzione di monetizzare il più possibile co la cessione dell’olandese per poi concentrarsi su Nicolò Zaniolo e Kalidou Koulibaly.

I bianconeri sono pronti ad accettare l’offerta del Bayern Monaco ma chiedono ai bavaresi una cifra vicina ai 90 milioni di euro, somma che permetterebbe ai bianconeri di generare una leggera plusvalenza rispetto ai 75 sborsati tre anni fa per strapparlo all’Ajax.

Arrivabene e Cherubini inoltre non hanno digerito le parole del classe ’99 che ha un pò “snobbato” la società piemontese criticando apertamente le scelte di mercato effettuate nelle ultime due stagioni.

La Juve punta Koulibaly

I bianconeri hanno individuato in Kalidou Koulibaly il profilo più adatto per sostituire De Ligt ed hanno avviato i contatti con l’entourage del giocatore che si prepara a salutare la città di Napoli dopo molte stagioni trascorse nel capoluogo campano.

Il senegalese non vorrebbe tradire i suoi tifosi e sta valutando con attenzione la proposta dei bianconeri che continueranno a pressare il difensore cercando di chiudere la trattativa in tempi brevi.

Giorni molto movimentati dunque alla Continassa, i bianconeri sono al lavoro per colmare il gap con le milanesi e l’arrivo di Koulibaly sarebbe la perfetta ciliegina sulla torta di un mercato stellare fino a questo momento per Arrivabene e Cherubini.

Domani i tifosi bianconeri accoglieranno Angel Di Maria che è atteso in mattinata per svolgere le visite mediche ed iniziare ufficialmente la sua avventura in bianconero, sabato sarà invece il turno di Paul Pogba.