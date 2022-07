De Ligt, accordo con il Bayern Monaco e addio alla Juve!

By

Dopo aver ceduto Robert Lewandowski al Barcellona, il Bayern Monaco ha alzato l’offerta per Matthijs De Ligt strappando l’accordo definitivo con la Juventus che ha già salutato l’olandese atteso in Germania nelle prossime ore



Fine della trattativa tra Juventus e Bayern Monaco, Matthijs De Ligt dopo tre stagioni saluterà l’Italia per approdare in Bundesliga dove sarà il nuovo centrale difensivo del club campione di Germania.

Nel tardo pomeriggio di ieri i bavaresi hanno trovato l’accordo definitivo con i bianconeri arrivando ad offrire una cifra superiore a 80 milioni di euro, bonus compresi.

Il gigante olandese è atteso in Germania nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche di rito e firmare un quinquennale con il Bayern Monaco.

De Ligt, tanti rimpianti alla Juventus

Arrivato come probabile fenomeno della difesa Matthijs De Ligt ha sicuramente deluso le aspettative sia del club che di se stesso ed oggi, dopo tre stagioni, decide di andare al Bayern Monaco per rilanciare la propria carriera.

La sensazione rimane sempre la stessa, con ogni probabilità l’olandese diventerà uno dei più grandi difensori del mondo ma ad oggi la soluzione adottata dalle vecchia signora sembra essere la più sensata.

Vendere De Ligt oggi significa generare una piccola plusvalenza e poter investire il ricavato su un profilo al momento più adatto come Bremer o Milenkovic.

Il classe ’99 ha lasciato questa mattina la Continassa salutando i compagni e lo staff tecnico, ora per lui una nuova esperienza in cui dovrà dimostrare di valere tutto l’investimento che i bavaresi hanno deciso di fare.

Juve, ora servono due difensori!

Lo aveva annunciato Massimiliano Allegri, in caso di partenza di De Ligt la società sarà in grado di sostituirlo al meglio.

Ora i tifosi bianconeri aspettano un colpo importante per rinforzare un reparto difensivo composto al momento soltanto da Leonardo Bonucci, Daniele Rugano e il giovane Federico Gatti.

Il sogno dei bianconeri rimane Gleison Bremer che però già da tempo sta trattando con l’ Inter.

I bianconeri proveranno a convincere il brasiliano ed in caso di fumata nera concentreranno tutte le proprie attenzioni su Milenkovic o Gabriel.

Proseguono i contatti anche con il Villareal per Pau Torres, calciatore che è entrato nella lista dei desideri di Allegri proprio nelle ultime ore in seguito all’addio di De Ligt.

Con la cessione dell’olandese la Juventus proverà a chiudere la trattativa per Nicolò Zaniolo con la Roma che potrebbe lasciare andare più agevolmente il classe ’99 dopo aver chiuso l’operazione Dybala.