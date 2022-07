La prima piattaforma di approvvigionamento di materiale per la difesa, cerca di coordinare che i Ventisette di Bruxelles ricostituiscano il loro arsenale militare, esaurito dalle spedizioni in Ucraina.

Con l’anticipo di una lunga guerra in Ucraina e il risveglio all’aggressione su larga scala da parte del Cremlino, la Commissione europea sta finalizzando la creazione di una piattaforma per l’acquisto di armi congiunte. Bruxelles lancia così uno strumento per aiutare gli Stati membri a rifornire urgentemente i loro arsenali, esauriti dalla spedizione di materiale in Ucraina, e mette sul tavolo 500 milioni di euro in due anni per incoraggiarli a farlo in modo coordinato.

Bruxelles: 500 milioni di euro per l’acquisto di armi congiunte

L’obiettivo è che con acquisti centralizzati, i paesi che stanno anche aumentando i loro budget per la difesa, evitino doppiezza e rivalità, raggiungano prezzi migliori e piangano i semi per piani a lungo termine. Con i primi acquisti congiunti, Bruxelles, che si basa su un ruolo centrale nell’esercito fino a poco tempo impensabile per le istituzioni comunitarie, cerca anche di sostenere e incoraggiare l’industria europea della difesa in un mercato largamente dominato dagli Stati Uniti e fortemente dipendente del suo armamento.

La partecipazione degli Stati membri al programma sarà volontaria e gli acquisti congiunti saranno coordinati da un gruppo di lavoro. Il nuovo meccanismo, che dovrebbe essere approvato questa settimana, fa seguito alla diagnosi delle capacità e delle carenze degli eserciti europei fatta dalla Commissione a maggio, che ha rivelato grandi lacune, ed è anche un modo per colmarle sollecitando i Governi dei 27 Stati membri di rafforzare le proprie capacità, quando il vecchio continente sta attraversando la più grave crisi di sicurezza dalla seconda guerra mondiale.

Il piano guarda allo specchio di quanto appreso con gli acquisti congiunti di vaccini contro il covid-19, che è stato lanciato d’urgenza per far fronte alla pandemia. Anche nel coordinamento tra i Paesi per rifornire di armi l’Ucraina di fronte all’invasione ordinata il 24 febbraio da Vladimir Putin, che ha messo in luce le crepe nell’architettura della sicurezza europea in un continente che ha tagliato i fondi alla difesa —tra il 1999 e Secondo i dati raccolti dalla Commissione, nel 2021 la spesa per la difesa nell’UE nel suo insieme è aumentata del 20% rispetto al 66% negli Stati Uniti, al 292% in Russia e al 592% in Cina.

Ora, dopo l’aggressione russa, i budget della Difesa stanno aumentando e l’Esecutivo comunitario vuole che questo aumento e la corsa alla spesa non frammentano ulteriormente il mercato e portino a una corsa all’aumento dei prezzi e alla mancanza di coordinamento. Riarmare gli arsenali Con i primi 500 milioni di euro Bruxelles fornisce uno stimolo economico per rispondere ai bisogni più urgenti: riarmare gli arsenali —principalmente munizioni, armi leggere e forse sistemi missilistici portatili— e la sostituzione di sistemi ereditati dall’era sovietica in vari paesi dell’est.

L’idea è che gli acquisti unificati stimolino l’industria europea della difesa, anche se ora solo la Francia e forse l’Italia hanno un potenziale competitivo su larga scala per soddisfare esigenze urgenti. Da qui il dibattito su quali condizioni e con quale schema le imprese manifatturiere devono essere registrate (totalmente europee, con stabilimenti in Europa o con filiali nei paesi dell’Unione?) per partecipare agli acquisti congiunti europei di un materiale che è praticamente già necessario.

L’Europa, che ha anche un’industria altamente frammentata, acquista circa il 60% delle sue capacità di difesa al di fuori del blocco comunitario. La Commissione vuole che questo primo lancio di acquisti congiunti sia la norma e non l’eccezione. A medio termine, l’organismo presieduto da Ursula von der Leyen ritiene che il meccanismo contribuirà anche a rafforzare i sistemi di difesa aerea e antimissilistica.

Difesa e crisi energetica

La piattaforma aprirà la strada, ritiene Bruxelles, alla creazione di un quadro per l’approvvigionamento congiunto di materiale per la difesa in autunno, quando proporrà un regolamento per il Programma europeo di investimento nella difesa e le regole per la partecipazione dei consorzi multinazionali che possono essere esentati da I.V.A. Bruxelles vuole che i paesi spendano di più per la difesa, meglio e insieme.

Mentre Bruxelles si prepara a dare il via libera questa settimana al primo progetto congiunto di acquisto di armi, i fondi per sostenere l’Ucraina non sono ancora stati sbloccati: solo mille miliardi di euro dell’ultimo pacchetto di 9mila promessi a Kiev sono stati sbloccati. Anche le spedizioni di armi stanno rallentando poiché l’invasione segna 145 giorni oggi.

La guerra e la crisi energetica, all’ombra di un inverno freddo e turbolento per il rischio che il Cremlino interrompa il rubinetto del gas per fare pressione sui paesi dell’UE e far soffrire il sostegno agli ucraini, segnerà il semestre che presiede al Repubblica Ceca, a lungo euroscettico fino all’arrivo della coalizione di governo del conservatore Petr Fiala e uno dei paesi che ha più chiesto sostegno al governo di kyiv di fronte all’aggressione di Putin.

Il Paese orientale ha inviato pistole, razzi, attrezzature mediche, munizioni, armi pesanti, veicoli da combattimento di progettazione sovietica ed elicotteri per un valore di circa 150 milioni di euro. Praga lavorerà per aumentare la cooperazione tra UE e NATO e propone la firma di una dichiarazione di cooperazione in settori come la mobilità e lo spazio, come ha spiegato pochi giorni fa il ministro della Difesa ceco, Jana Cernochová, a un gruppo di giornalisti a Praga .

“Serve un’Europa forte”, ha affermato Cernochová, che ha parlato di “intensificare la cooperazione” con l’Alleanza Atlantica e di “evitare duplicazioni”. In questo schema di un’Europa “forte”, il governo di Petr Fiala darà priorità durante la sua presidenza agli investimenti in Difesa. Sostiene l’elaborazione di più piani per sostenere le piccole e medie imprese di sicurezza e difesa e che l’industria non sia inclusa nel nuovo progetto di tassonomia europea, che proponeva di includerle tra i settori non etici e socialmente dannosi, il che renderebbe loro difficile per accedere a prestiti e progetti.