David di Donatello, il miglior film è “Le otto ,ontagne”

Nella prestigiosa manifestazione del David di Donatello sono stati assegnati 25 premi. Il premio per il miglior film è stato assegnato a “Le otto montagne”, mentre il premio per la miglior regia va a “Esterno notte”.

4 dei premi rilasciati ieri sera sono stati assegnati al film “La stranezza”, a giudicarsi il premio di miglior attrice è stata invece Barbara Ronchi per la sua interpretazione in “Settembre”. Il miglior attore è invece Fabrizio Gifuni nel film “Esterno notte”. Il premio speciale è invece ricevuto da Isabella Rossellini e Enrico Vanzina, mentre il premio alla carriera va a Marina Cicogna.

Nella serata di ieri si è svolta una delle manifestazioni più prestigiose legate al cinema italiano, il David di Donatello. Sono stati assegnati ben 25 premi, tre film hanno vinto quattro premi ciascuno “Le otto montagne“, “La stranezza” e “Esterno notte“.

Il premio per il miglior film è stato assegnato a “Le otto montagne” che vince con un vantaggio netto su tutti gli altri. Il film ha avuto alla regia Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, a partecipare al film troviamo due grandi attori italiani Alessandro Borghi e Luca Marinelli.

Il film oltre al premio come miglior film si è anche aggiudicato il premio come miglior sceneggiatura non originale e il premio per la fotografia.

Il registra Felix Van Groeningen ha commentato la vittoria con queste parole: “Un viaggio incredibile. Perché due belgi fanno un film in Italia? Era una storia molto bella, da un libro che mi hanno mandato i produttori e ho detto: si, lo faccio.”

Mentre la sua co-regista, Charlotte Vandermeersh ha detto: “Grazie per questa dichiarazione d’amore. Noi amiamo l’Italia”.

Alessandro Borghi ha commentato la vittoria: “Fare questo film è stato un regalo incredibile per la mia vita. Un incontro meraviglioso condividere questa cosa con mio fratello che sta qua” rivolgendosi all’altro attore Luca Marinelli che ha scelto di commentare la vittoria con queste parole: “Sono due anime gigantesche che ci hanno regalato quest’avventura meravigliosa”.

Il film è stato tratto dal romanzo di Paolo Cognetti che ha vinto il premio Strega. I due attori nel film interpretano due amici che sono molto diversi ma che sono accomunati da un amore e una passione per la montagna.

In totale il film conquista quattro premi portandosi a casa anche il premio come miglior suono. Non è l’unico film però ad aver vinto 4 premi ieri sera, anche “La stranezza” non è stato da meno così come “Esterno notte”.

Il film “La stranezza” conquista il premio per la miglior produzione, per i costumi, per la miglior sceneggiatura originale e migliore scenografia.

Invece il film “Esterno notte” conquista i premi per il miglior attore premiando Fabrizio Figuni che nel film interpreta Aldo Moro, il miglior montaggio, la miglior regia premiando Marco Bellocchio e il miglior trucco.

Gli altri premi della serata

Carlo Conti consegna il premio alla carriera a Marina Cicogna che è la più importante produttrice italiana, tra i suoi tanti film troviamo “Indagine su un cittadino al sopra di ogni sospetto” con cui ha vinto anche l’Oscar. Il suo augurio è stato che il cinema italiano possa negli anni continuare ad essere tra i migliori al mondo.

A vincere il premio come miglior attrice è invece Barbara Ronchi per il film “Settembre” diretto da Giulia Steigerwalt. Emanuela Fanelli invece riceve il film come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film “Siccità”.

Aldo Giovanni e Giacomo sono invece stati premiati con il David dello Spettatore. Il miglior attore non protagonista è invece Francesco Di Leva per la sua interpretazione nel film “Nostalgia”.

Il premio come miglior compositore se lo aggiudica Stefano Bollani per il film “Il pataffio”. Giulia Louise Steigerwalt conquista invece il premio come miglior registra esordiente per il film “Settembre”.

Isabella Rossellini conquista il David Speciale e con lei anche Enrico Vanzina. Il premio di migliore canzone se lo aggiudica Elodie con la canzone Proiettili (ti mangio il cuore). Il miglior documentario è stato invece vinto dal “Il cerchio” di Sophie Chiarello. Il premio per la miglior acconciatura va a Desiree Corridoni per il film “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido.