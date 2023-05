Avete mai visto dove abita Romina Power? Ha una casa che sembra un resort

Ecco dove abita Romina Power: sembra che la donna abiti una casa che sembra un resort. I dettagli nelle prossime righe.

Come la maggior parte di noi sa, Romina Power è una famosa cantante ancora oggi amata e supportata per la sua bravura ma soprattutto per la sua empatia. Si tratta di una donna che ha sempre fatto parlare di Sé in modo positivo per la sua dolcezza. Quello che non molti sanno è dove abita ma soprattutto com’è la sua casa. Ecco che qui vi diremo proprio questo. Continuate a leggere qui di seguito.

Dove abita Romina Power: prime informazioni

Come accennato poco fa, si sta parlando di Romina Power. Romina Power è una vera e propria star ancora oggi; da molti viene ricordata per la sua storia d’amore con Al Bano che ha fatto sognare tutta Italia nei lontani anni ’70.

Nonostante siano passati molti anni e oggi Albano sia felicemente sposato, molti sperano ancora un loro ritorno in quanto hanno da sempre incarnato l’ideale dell’Amore e della relazione coniugale.

Oltre alla sua vita privata, Romina Power è conosciuta perché è una cantante e quindi una vera e propria professionista. Nonostante negli ultimi anni si sia discostata dal mondo dello spettacolo, riesce ancora a far parlare di Sé.

Un argomento che incuriosisce molti e che fa discutere è la sua abitazione; molti si chiedono: dove abita? Com’è la sua casa? Ne parliamo insieme nel seguente articolo.

Dove abita Romina Power: icona degli anni ‘70

Romina Power è per molti una vera e propria icona degli anni ’70 e ’80. In quel periodo non c’era una donna che non volesse assomigliare a lei sia per il suo stile in fatto di moda sia per la sua straordinaria bellezza.

Arrivata da Los Angeles, ha fatto innamorare proprio tutti ed è diventata italiana a tutti gli effetti. Da quando è arrivata nel nostro Paese, tutti hanno parlato di lei sicuramente per via della sua storia con Al Bano, ma non solo.

Si tratta di una donna molto dolce, determinata e che ha sempre trasmesso emozioni positive con le sue canzoni e con la sua voce. Insomma non c’è qualcuno che non conosca Romina Power e la sua storia, a tratti anche difficile e dolorosa.

Negli ultimi anni ha vissuto dei periodi lontani dal palcoscenico anche per dedicarsi alla sua vita e a Sé stessa, oltre che alla sua famiglia. Nonostante ciò, resta una cantante molto amata e quindi di cui spesso si parla.

Inoltre Romina Power riesce ad attrarre le curiosità di molti. Ad esempio molti si chiedono cosa faccia, ora, nella sua vita, se c’è qualcuno nella sua vita privata ma anche dove sia la sua casa.

Quello che si sa per certo è che la casa di Romina Power riesce a far invidia a molti proprio per la sua bellezza. Ma come mai?

Casa della cantante: che cosa c’è da sapere?

Romina Power è una donna che, ancora oggi, riesce a trasmetterci qualcosa di positivo in quanto il suo messaggio è di vera e propria rinascita.

La sua vita, seppur caratterizzata dal successo e dall’amore dei fan, non è stata molto semplice. Infatti il divorzio con Al Bano è stato un vero e proprio passaggio doloroso per la cantante in quanto la coppia era molto affiatata. Quello che sappiamo è che tale matrimonio è stato caratterizzato da vari eventi traumatici come la scomparsa di una delle loro figlie. Insomma nonostante il dolore, Romina Power riesce ancora ad esserci e a vivere serenamente.

La sua rinascita passa dai viaggi che ha fatto soprattutto in India; è in questo Paese che Romina Power ha avuto modo di conoscersi e di rinascere. Una volta rientrata in Italia, ha deciso di prendere in mano la sua vita e di vivere proprio a Cellino San Marco dove abita anche il suo ex marito.

È proprio qui, quindi, che c’è la casa di Romina Power. Si tratta di una casa che rispecchia la personalità della cantante ossia caratterizzata da serenità. Parliamo di una casa molto grande, in quanto è proprio nella tenuta di Al Bano quindi anche immersa nella Natura, ma soprattutto molto luminosa quindi caratterizzata da molte finestre. Anche questa scelta rispecchia molto la voglia di essere sempre a contatto con la natura circostante e con ciò che si ama.

L’arredo è sicuramente molto semplice ma caratterizzato da alcuni elementi preziosi. Si tratta quindi di uno stile che si può definire classico, in linea di massima, con mobili dai colori neutri e fatti di legno. A ciò si associano elementi preziosi come tappeti o anche oggetti raffinati di vario stampo.

Insomma una casa caratterizzata da un arredamento classico che però si mischia bene ad elementi new age. Anche in questo la scelta rispecchia proprio la personalità della cantante che quindi è sempre combattuta tra quello che è stato, ossia il classico, e quello che c’è di nuovo, ossia il new age.

Molta coraggiosa è anche stata la scelta di vivere proprio nella tenuta di Al Bano ma bisogna ricordare che Romina ha trascorso lì buona parte della sua vita ed è, quindi, il suo luogo del cuore. Insomma se siete arrivati fino a questo punto, avrete compreso che Romina Power abita a Cellino San Marco e che la sua casa è a sua immagine e somiglianza. Ecco che quindi Romina lascia sempre una traccia di sé in tutto quello che fa e che crea. Forse è proprio per questo che è amata da tutti. Per quello che riesce anche a trasmettere.

Una donna che ha sofferto tanto

Come accennato poco fa, Romina è una madre che ha perso una figlia. Una figlia che si chiamava Ylenia e che un giorno è scomparsa. Una figlia che non è più tornata a casa e che come ha raccontato Albano, proprio in un’intervista recente, è morta nel Mississippi.

Sembra che la ragazza fosse seduta in riva al fiume e che ad un certo punto si tuffò. Nuotando a farfalla. Questo è quanto Albano ha saputo attraverso le sue ricerche.

Ricerche che Romina non ha mai voluto accettare. La grandezza di questa donna è pari alla grandezza del dolore che ha dovuto anche affrontare. Romina è anche questo.