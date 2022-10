Damiano dei Måneskin: l’addio al nonno su Instagram

By

Damiano dei Måneskin ha detto addio al nonno, a cui era profondamento legato, attraverso un post su Instagram.

Il frontman della famosa band romana ha condiviso con tutti i suoi fan la triste notizia della morte del nonno attraverso la pubblicazione di un post Instagram, contenente un commovente pensiero.

Il post Instagram di Damiano dei Maneskin dedicato al nonno

Damiano dei Måneskin, frontman della famosa band di origini romane, ha voluto condividere sui propri social il dolore di aver perso il nonno a cui era profondamente legato. All’interno del post si vede una foto del defunto nonno, mentre si trovava seduto in veranda, sorridente con un giornale tra le mani.

Nella dedica Damiano racconta alcuni momenti passati con il nonno, che hanno profondamente segnato la sua infanzia. Come i viaggi nella vecchia Fiat500 del nonno, la prima sigaretta, il primo bicchiere di vino buono o anche la focaccia con il prosciutto.

“Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un po’ piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”.

Così ha concluso la dedica al nonno il famoso cantante. Una dedica commovente in cui si percepisce chiaramente l’affetto e il dolore di un nipote a cui è stato strappato via una delle figure fondamentali della propria infanzia.

Numerosi poi i messaggi dei fan per supportare la rockstar in questo momento difficile.

L’enorme successo acquisito dai Maneskin negli ultimi anni

Tutti ormai conoscono i Måneskin; una della band italiane di maggiore successo a livello internazionale. La band viene creata nel 2015 e i componenti iniziano la loro carriera suonando tra le strade della capitale.

In poco tempo poi, anche grazie alla partecipazione al rinomato programma televisivo X Factor, i Måneskin acquisiscono un grande successo. Nel 2018, attraverso l’uscita del loro primo singolo, intitolato “Torna a casa”, acquisirono maggiore fama e iniziarono realmente a diventare una band molto conosciuta a livello nazionale.

Il vero trampolino di lancio poi è arrivato attraverso la vittoria del Festival di Sanremo 2021. A partire da quel momento infatti i Måneskin hanno iniziato a spopolare non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Raggiungendo palchi e programmi importantissimi di tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti.

Attualmente tutti i componenti della band sono considerati delle vere e proprie rockstar, acclamate in tutto il mondo.

Nonostante l’enorme fama Damiano è sempre rimasto profondamente legato alle sue origini. Proprio per questo la perdita del nonno rappresenta un duro colpo per il cantante. E d’altronde come biasimarlo, i nonni rimangono una parte fondamentale dell’infanzia di qualsiasi persona.