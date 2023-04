Cuneo fiscale, a maggio arriveranno più soldi in busta paga: chi ne godrà e quando

Più soldi in busta paga: si parla del cuneo fiscale di maggio, in questo mese arriveranno più soldi in busta paga e proprio per loro. Vediamo chi potrà beneficiarne e quando. Quello che c’è da sapere a tal proposito.

Nel mese di maggio ci saranno più soldi, per merito della riduzione del cuneo a livello fiscale. Quindi si prevede una busta paga molto più interessante, per via del nuovo decreto legge. Difatti sta per giungere un nuovo decreto-legge che consentirà quest’incremento dello stipendio già dal mese di maggio. Ciò grazie alla diminuzione del cuneo fiscale. Ma chi può usufruirne? Troverete la risposta qui di seguito.

Più soldi in busta paga: la buona notizia delle buste paga di maggio

La novità dunque potrebbe essere proprio questa: una novità importante che potrebbe far comodo a molte persone. Perché?

Alcuni lavoratori nel mese di maggio potrebbero trovare una sorpresa nella busta paga.

Ma questa è un’eventualità correlata a determinati contribuenti italiani.

Difatti si fa riferimento a una delle novità concernenti la riduzione del cuneo a livello fiscale.

Una decisione che potrebbe ricevere l’approvazione tramite un nuovo decreto. Difatti il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha dichiarato che presto approveranno questo decreto-legge.

In base alle notizie che circolano a riguardo, dovrebbe essere definitivamente approvato nel corso delle prossime settimane dal Governo guidato dalla Meloni.

Una possibilità che, se confermata, comporterebbe una busta paga molto più vantaggiosa già dal prossimo mese.

Ma in tanti si stanno chiedendo quali sono i lavoratori che, nel caso, potrebbero beneficare di quest’interessante aumento di stipendio.

Più soldi in busta paga: l’annuncio ufficiale e chi potrà usufruire dell’aumento

Quindi come si è potuto leggere poc’anzi, è stato proprio il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, a dichiarare pubblicamente l’eventualità di poter accedere a uno stipendio molto più alto, in relazione alla mensilità del mese di maggio.

Infatti Leo ha sostenuto che ci sarà l’approvazione di un decreto-legge, utile per la riduzione del cuneo fiscale.

Un altro taglio, dunque, che dovrebbe iniziare dal mese di maggio. Questo cambiamento in meglio coinvolgerebbe prettamente quei lavoratori dipendenti che hanno delle forme retributive di livello medio-basso.

Pertanto questa categoria di lavoratori potrebbe ricevere un taglio aggiuntivo del prelievo.

In tal caso, la riduzione correlata al cuneo fiscale che potrebbe concretizzarsi già dalle prossime settimane, andrebbe a rappresentare un tipo di intervento assolutamente rilevante.

Lo scopo principale è certamente quello di proteggere il potere d’acquisto da parte dei nuclei familiari. Ciò considerando quanto sia tuttora molto difficile questo periodo dal punto di vista economico. Ancor di più se si considera che i livelli correlati all’inflazione rimangono anche adesso molto alti.

I mutamenti previsti per il mese di maggio nella busta paga

È fondamentale rammentare che, grazie all’ultima manovra di bilancio, il Governo Meloni aveva già provveduto a dare la conferma del taglio associato al cuneo fiscale.

Una modifica che è stata attuata mediante due diversi modi, basandosi sugli importi correlati alle retribuzioni lorde ricevute dai dipendenti in Italia.

Dunque da una parte ci sono i lavoratori che percepiscono un guadagno lordo ogni anno corrispondente a un massimo di 25.000 euro, che hanno usufruito di questo taglio del cuneo fiscale pari a tre punti.

Poi ci sono pure quei lavoratori che hanno come retribuzione lorda una cifra inclusa tra i 25.000 euro e i 35.000 euro.

Per loro il taglio del cuneo fiscale l’ha stabilito la legge di bilancio a due punti.

Ne consegue che tramite la manovra di quest’anno, il Governo ha stanziato approssimativamente 4,6 miliardi di euro. Questo per assicurare così un lieve aumento dello stipendio, partendo già dal mese di gennaio del 2023.

Chi avrà più soldi a maggio

Attenendosi alla nuova proposta annunciata dal viceministro dell’Economia, potrebbe verificarsi uno stanziamento di tre miliardi di euro aggiuntivi, in modo tale da raddoppiare il taglio del cuneo fiscale in corso.

Quindi i lavoratori che potranno beneficare di una busta paga più elevata nel mese di maggio, saranno più o meno gli stessi che attualmente hanno avuto la possibilità di usufruire di uno stipendio più ricco.

Questo per merito del cuneo fiscale approvato dalla nuova manovra finanziaria.

Tra l’altro il viceministro Leo ha voluto precisare che l’eventualità di ricevere un incremento della busta paga a maggio, equivale a una prova concreta dell’attenzione che il Governo sta mostrando nei confronti del settore del lavoro dipendente.

Una tipologia di lavoro che suscita il medesimo interesse mostrato nei confronti del lavoro autonomo.

Pertanto si tratta di una risposta valida e reale al problema derivante dal caro vita. Quest’ultimo, infatti, ha causato tanti disagi economici a molte famiglie italiane che non sanno più come fare per sostenere tutte le spese quotidiane.

Per non parlare poi dell’aumento spropositato dei prezzi collegati alla luce e al gas.

Con questo cambiamento previsto per il mese di maggio, il Governo vuole tendere la mano a tanti italiani che si trovano letteralmente in ginocchio, dal punto di vista economico.

Tante famiglie italiane che si ritrovano in difficoltà e che non riescono ad affrontare adeguatamente il generale aumento delle spese.

Quindi il Governo Meloni conferma pienamente il suo impegno relativo a questo specifico fronte, delineando dunque una continuità con la linea basata sulla cautela associata agli equilibri di bilancio.

Insomma questa è la novità che riguarda determinate persone e che potrebbe far avere una busta paga più elevata, e perchè no, un sorriso in più, dal momento che si parla di soldi in più. Soldi che non fanno mai male, soprattutto in un periodo come quello appena vissuto e che in molti stanno ancora vivendo.