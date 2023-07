Crollata una palazzina a Matera: non ci sono feriti

Una palazzina disabitata di due piani è crollata a Matera. Fortunatamente non ci sono stati feriti, in quanto le uniche persone presenti sul posto erano degli operai, i quali al momento del crollo erano in pausa pranzo.

Il crollo della palazzina è avvenuto intorno alle 13:30 in via Beccaria, in pieno centro a Matera.

La palazzina in questione è ormai disabitata da anni ed era in fase di ristrutturazione. Sono in corso gli accertamenti per verificare se ci fossero altre persone che potrebbero essere state coinvolte.

La palazzina crollata a Matera

A Matera una vecchia palazzina in ristrutturazione è crollata improvvisamente. L’incidente è avvenuto nel centro di Matera, precisamente in via Beccaria. Gli operai impegnati nella ristrutturazione sono salvi, in quanto, fortunatamente, al momento del crollo erano in pausa pranzo al di fuori della struttura.

Sul posto sono arrivati Vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Attualmente proseguono gli accertamenti per capire se ci potessero essere altre persone coinvolte.

In ogni caso, per ora, il responsabile della ditta di ristrutturazione ha confermato che non ci sono feriti e dispersi.

A pochi metri dalla palazzina è stata evacuato anche un altro edificio, per precauzione. Inoltre, due strutture sanitarie hanno sospeso temporaneamente la loro attività.

I testimoni del crollo

La palazzina crollata a Matera si trovava nel centro della città. Diversi i testimoni che hanno assistito al crollo. Anche se fortunatamente non dovrebbero esserci feriti.

“A Matera la tranquillità prima del pranzo interrotta da un rumore che sembra una bomba”.

Si legge all’interno di un post Facebook di una testimone.

La donna ha spiegato che affacciandosi ha visto un cumolo di macerie; e che il crollo è avvenuto in una zona molto frequentata.

La palazzina era, però, disabitata da diversi anni. In ogni caso, le autorità competenti si occuperanno degli accertamenti per capire la causa del crollo.