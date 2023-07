Altra rivoluzione a Mediaset, stop per Panicucci: si allunga Morning News

Non finiscono le novità in casa Mediaset: Morning News, grazie agli ottimi ascolti si allunga, Panicucci per ora in “panchina”. Simona Branchetti e il suo contenitore mattutino estivo piace, e Cologno Monzese decide di premiarlo con altre settimane in onda rispetto al previsto. La conduttrice di Cecina dovrà ancora attendere.

La notizia era nell’aria, visto l’aumento negli ascolti e nei dati di share del contenitore della mattina condotto da Simona Branchetti, volto del Tg5 per la terza volta alla guida del sostituto di Mattino 5. Un ottimo risultato che ha colto di sorpresa anche la dirigenza, che ha deciso quindi di allungarne la messa in onda, facendola terminare ora praticamente alla fine di settembre. E chissà cosa ne starà pensando Federica Panicucci, che di solito ha sempre ricominciato ad andare in onda all’inizio, o al massimo entro la metà del mese settembrino.

Mediaset: Morning News si allunga, Panicucci deve attendere per tornare

A dare per primo la notizia ci ha pensato Giuseppe Candela per Dagospia, che ha rilasciato oggi l’indiscrezione sui social: “Come Dagoanticipato si allunga, grazie ai buoni ascolti, #MorningNews. Salvo colpi di scena la partenza #Mattino5 slitta a lunedì 25 settembre”.

Si allungano quindi le vacanze per la conduttrice toscana che dovrà attendere fino alla fine del mese prossimo per tornare in onda tutte le mattine con il giornalista Francesco vecchi. Premiata, invece, Simona Branchetti, da tempo uno dei volti più noti e apprezzati di questi ultimi anni del Tg5 e da tre anni padrona di casa del sostituto mattutino di Mattino 5.

Chi è Simona Branchetti, giornalista e conduttrice in ascesa a Mediaset

Classe 1976, romagnola, Branchetti dopo la laurea in Giurisprudenza ha iniziato a dedicarsi al giornalismo, lavorando tra gli altri per La Voce di Forlì, diventando nel 2006 giornalista professionista. In seguito lavora per alcuni programmi di intrattenimento e a SkyTg24, occupandosi della conduzione del telegiornale pomeridiano del network satellitare.

La svolta, per lei, avviene nel 2007, quando arriva al Tg5, uno dei suoi più grandi desideri, come da lei spesso confessato, anche in tempi recenti. Inizialmente si occupa dell’edizione mattutina, poi viene promossa a quella delle ore 13, dapprima in coppia con Giuseppe Brindisi e poi dal 2009 in solitaria.

Si occupa prevalentemente di temi legati alla cronaca, benessere e salute e nel 2020 dà alle stampe il suo primo libro: Donne…È arrivato lo Smartwoking. A partire poi dal 2021 inizia a condurre Morning News, seguendo anche nel 2021 il sostituto invernale del classico contenitore mattutino, Mattino 5 News.

Tra le giornalista maggiormente in ascesa dell’azienda, nel 2022 è stata intervistata con le colleghe Susanna Galeazzi e Roberta Floris da Silvia Toffanin a Verissimo in occasione del trentennale dall’avvio del Tg5. Anche in quell’occasione, Branchetti spiegò di aver sempre desiderato lavorare nella redazione del telegiornale di Canale 5, in quanto ammiratrice delle storiche conduttrici Cristina Parodi e Cesara Buonamici.

Simona Branchetti è stata sposata due volte: una prima con il conduttore di Linea Verde Federico Quaranta dal 2008 al 2013 e una seconda volta con Carlo Longari, con il quale è convolata a nozze nel 2017 e dal quale si è separata nel 2021.