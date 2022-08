Croazia, si ribalta pullman di pellegrini diretto a Medjugorje: 12 morti

Gravissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi in Croazia. Un pullman diretto a Medjugorje è finito fuori strada: sono 12 i morti e 31 i feriti.

Una vera tragedia, quella di questa mattina, sulle strade croate. Un autobus di targa polacca diretto a Medjugorje è uscito fuori strada, ribaltandosi. L’impatto avvenuto sulla A4 ha causato 12 vittime e 31 feriti.

Le autorità polacche hanno confermato che il pullman viaggiava verso il luogo di culto, e che molti dei feriti versano in gravi condizioni.

Croazia, pullman diretto a Medjugorje si ribalta: vittime e feriti

Quello che doveva essere un pellegrinaggio si è trasformato in dramma. L’incidente risale alle 5:40 circa di questa mattina, quando un pullman con più di 40 persone a bordo si è ribaltato, uscendo fuori strada.

Terribile il bollettino di vittime e feriti. Dei 43 passeggeri, inclusi i conducenti, sono morte 12 persone, 11 sul colpo e una in ospedale nelle ore successive all’incidente. Per quanto riguarda i feriti – con la situazione ovviamente in continuo aggiornamento – sarebbero 31, di cui 25 in condizioni gravi.

Tutti i passeggeri coinvolti nel terribile impatto hanno riportato lesioni di una certa gravità. I feriti si trovano al momento all’ospedale di Zagabria.

Possibile colpo di sonno dell’autista

Il premier Mateusz Morawiecki insieme ai vertici dell’ambasciata polacca a Zagabria è intervenuto sul terribile incidente. E’ stato proprio il primo ministro polacco a confermare che si trattava di autobus polacco, quello schiantatosi in Croazia in direzione Medjugorje. I passeggeri erano diretti nel famoso luogo di culto per un pellegrinaggio.

I media locali hanno parlato di uno degli incidenti stradali più gravi nella storia del Paese.

L’autobus, di targa polacca, era partito da Varsavia e stava viaggiando sulla A4 croata nel tratto Varaždin-Zagabria. Per l’esattezza il pullman sarebbe uscito di strada al km 62 dell’autostrada, tra tra Jarek Bisaški e Podvorec, verso Zagabria.

Intanto le forze dell’ordine giunte sul luogo, insieme agli uomini dei vigili del fuoco e ai sanitari, stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente. I pompieri hanno aiutato i paramedici a mettere in sicurezza i tanti feriti – 31 – e ad estrarre dall’autobus i superstiti.

Al momento pare che la polizia stia seguendo la pista colpo di sonno di uno dei due autisti. Il bus non sarebbe dunque arrivato alla collisione con altri veicoli. Il pullman ha subito una sbandata uscendo di strada bruscamente, per poi ribaltarsi e causare danni e vittime tra i pellegrini.