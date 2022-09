Cristina Kirchner: l’aggressore ha pianificato l’omicidio con la sua ragazza

Le fotografie trovate sui telefoni di Fernando Sabag Montiel e Brenda Uliarte mostrano la coppia in posa con un’arma simile a quella con cui ha sparato al vicepresidente argentino Cristina Kirchner.

Fernando Sabag Montiel non ha agito da solo. Giovedì scorso, quando si è infiltrato in centinaia di militanti e ha cercato di sparare a Cristina Kirchner, era accompagnato dalla sua ragazza. Sono arrivati ​​poco prima delle nove di sera, e non è stato difficile per loro confondersi con la folla che aspettava il vicepresidente argentino alle porte di casa sua.

Fernando Sabag Montiel non ha agito da solo nel preparare l’omicidio di Cristina Kirchner

Una fuga di notizie nelle indagini conferma che l’avevano pianificata in anticipo: nelle immagini trovate su uno dei loro telefoni, entrambi posano con un’arma simile a quella che Sabag Montiel ha cercato di sparare a pochi centimetri dalla fronte di Kirchner. Le nuove prove rafforzano la tesi della Giustizia secondo cui esisteva un piano di attacco premeditato.

Brenda Uliarte era stata arrestata domenica notte, dopo che le indagini avevano rivelato che stava aspettando il suo compagno intorno alla casa del vicepresidente la notte dell’aggressione. Questo martedì ha negato di aver partecipato all’aggressione prima delle indagini del giudice che si occupa del caso. Sabag Montiel ha rifiutato di testimoniare. Uliarte ha mentito due volte in televisione. Il giorno dopo il tentativo di omicidio, ha detto di aver convissuto con Sabag Montiel per un mese, ma di non averlo visto nei giorni scorsi.

Uliarte aveva acconsentito all’intervista perché, come ha riferito, era stata molestata e voleva chiarire che non aveva nulla a che fare con l’aggressione. “Ho molta paura, perché ci tolgono la possibilità di lavorare e anche perché ci incolpano per qualcosa che non abbiamo fatto”, ha detto, circondata da amici davanti alle telecamere di Telefé.Il giudice preposto ha decretato il segreto sommario delle indagini, e da allora Uliarte ha dormito in carcere.

Questo martedì le immagini avanzate dal quotidiano Clarín hanno smentito ancora una volta le sue affermazioni: la giovane aveva dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che il suo ragazzo avesse un’arma, ma in una delle foto la si vede posare con una pistola Bersa legata alla vita, la stessa marca usata dall’attaccante. In un’altra delle fotografie, Sabag Montiel accarezza il grilletto e fissa l’obiettivo.

L’arma, di fabbricazione nazionale e di almeno 40 anni, è stata registrata a nome di un vicino dell’aggressore morto nel 2021. Dopo la rivelazione, sia Sabag Montiel che Uliarte sono stati trasferiti nella sede della Magistratura, a Buenos Aires, per essere indagati dal giudice. Uliarte è apparso martedì intorno alle otto di notte e ha negato la sua partecipazione all’attacco. È la prima volta che si presenta davanti al giudice, dopo aver rifiutato di accettare lo stesso avvocato che guida la difesa di Sabag Montiel.

L’aggressore si è rifiutato di testimoniare per la seconda volta da quando è stato arrestato

L’aggressore si è rifiutato di testimoniare per la seconda volta da quando è stato arrestato giovedì dopo l’attacco. La giustizia ha anche stabilito che la coppia aveva elaborato un piano. Uliarte è stata rilevata nei dintorni dell’appartamento di Cristina Kirchner giorni prima dell’attacco, secondo la ricostruzione fatta dalle autorità sulla base della geolocalizzazione dei suoi cellulari e di un’indagine delle telecamere di sicurezza.

I video complicano la giovane donna, che è stata arrestata due giorni dopo l’aggressione mentre viaggiava in treno verso il centro della città. La ricostruzione fatta dalle autorità mostra che lei e Montiel hanno trascorso insieme quasi tutta la giornata: quel giovedì si sono recati nella periferia di Buenos Aires per pagare la prenotazione di una seduta con un tatuatore e sono rientrati in città.

Minuti prima delle nove di sera, sono arrivati ​​insieme nel quartiere di Recoleta, dove i militanti di Cristina Kirchner erano stati in veglia per 10 giorni dopo le ultime avances in un caso di corruzione a suo carico. Un pubblico ministero federale chiede la condanna a 12 anni di reclusione e la sua squalifica a vita per aver guidato un’organizzazione illecita che si è arricchita dirottando denaro dai lavori pubblici durante il suo governo, tra il 2007 e il 2015.zucchero filato e video porno Non è la prima volta che Sabag Montiel, 35 anni, e Uliarte, 23, catturano l’attenzione delle telecamere.

Settimane prima dell’attacco, la giovane donna ha parlato in un’intervista di strada in cui si lamentava dell’immigrazione e dei piani sociali per aiutare i disoccupati. “Ho 23 anni, non ho figli. Sei argentino? Invece di venire in un Paese a ritirare un piano, vai nel tuo Paese a ritirarlo lì”, ha rimproverato un altro intervistato, ed era orgogliosa di aver rinunciato agli aiuti di Stato: “Con il piano ha guadagnato 18 [mila pesos, circa 130 dollari a la tariffa ufficiale], ma lo faccio in tre giorni lavorativi. Si va avanti lavorando, non addebitando piani. È meglio andare al lavoro che pagare un piano, non essere pigro, andare a lavorare”.