Bonus 200€ torna per altri due mesi, immensa gioia per tutti: come riottenerlo

Il bonus 200Euro ha fatto discutere gli italiani, soprattutto chi non l’ha ricevuto. Arriva la notizia che sarà possibile richiederlo nuovamente per altri due mesi. Ma come fare e quali sono le regole da seguire?

In un momento di forte crisi come quello attuale, le buone notizie in merito a bonus e similari fanno sempre piacere. L’aiuto da 200euro ha fatto non poco discutere e ha diviso gli italiani in due gruppi, tuttavia è comunque una entrata che è servita per aiutare moltissime persone durante questo periodo buio. Sta per ritornare ed ecco come fare per riottenerlo.

Bonus da 200 euro: considerazioni sui costi

In un momento di forte crisi e con il futuro che non sembra essere per niente roseo, si prospetta un autunno complicato. Con la previsione dell’inflazione in salita e i salari in discesa libera, agli italiani non rimane altro che chiedere i vari bonus come aiuto per andare avanti.

Gli economisti hanno voluto valutare quale sia stato il costo per pagare il bonus da 200 euro, che entrerà nelle tasche sino ad ottobre (si stima per 31 milioni di italiani in totale). Il Governo ha stanziato 6,3miliardi di euro con recupero grazie la tassazione degli extra profitti. Per confermare il contributo per altre due mensilità ci vorrebbero il doppio dei soldi di cui sopra.

Le cifre a disposizione messe sul tavolo dal Governo per il prossimo decreto non sono ancora state rese note. Mario Draghi ha confermato comunque che procederà nuovamente con forme di finanziamento differenti, proprio per non intervenire sul deficit.

Draghi ha inoltre annunciato che questo sarà un intervento che metterà l’apostrofo su quanto fatto per le famiglie. Solo negli ultimi mesi sono stati stanziati ben 33miliardi di euro, considerando l’aumento dei prezzi di energia e non solo.

Non è di certo facile e il bonus da 200euro dovrà essere erogato ancora per due mesi, con un intervento dal costo di 13miliardi. Il presidente del Consiglio uscente ha già anticipato che ogni tipo di provvedimento è stato studiato per frenare l’aumento del costo delle bollette soprattutto in inverno, così come del carburante.

Conferma del Bonus, come si richiede?

Come anticipato, le difficoltà sono tantissime ma c’è chi fa pressione sul Governo uscente al fine che possa prorogare il Bonus da 200euro per gli aventi diritto e per altri due mesi. Il primo intervento verrà fatto seguendo le specifiche del Decreto approvato già a luglio.

La legge di bilancio 2023 provvederà ad introdurre una riforma strutturale con interventi mirati. Al momento si sta pensando come introdurre nuove liquidità per le famiglie, estendendo questo bonus in maniera netta.

Per ora è ancora tutto da vedere, ma siamo certi che ci saranno notizie concrete nei prossimi giorni. Il Caf di fiducia potrà chiarire la questione e verificare se ci sono i requisiti per richiedere nuovamente il Bonus.