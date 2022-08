Cristiano Ronaldo si allontana da Napoli

Rimarranno solo rumors estivi, con ogni probabilità Cristiano Ronaldo non tornerà in Italia con i tifosi del Napoli che si godranno per almeno un’altra stagione Victor Osimhen, assoluto trascinatore della squadra di Luciano Spalletti



Sembra ormai tramontata definitivamente l’ipotesi di rivedere Cristiano Ronaldo in Serie A: le indiscrezioni delle ultime ore parlando di un ripensamento da parte del portoghese che non gradirebbe fino in fondo la destinazione partenopea.

Il matrimonio tra il Manchester United ed il fenomeno portoghese sembra quindi, pur contro la volontà di entrambe le parti, destinato a proseguire con CR7 che dovrà essere bravo a convincere Ten Hag che in queste ultime due partite (vinte peraltro) ha deciso di rinunciare al proprio numero 7.

Rimane la netta sensazione che in questi ultimi giorni di calciomercato estivo Jorge Mendes farà altri tentativi nella speranza di riuscire ad accontentare le richieste del proprio assistito che ha più volte ribadito la volontà di cambiare squadra.

I Red Devils sono in un periodo di transizione e oltre a non disputare la Champions League sono al momento fuori dalla lotta per il titolo, affare con ogni probabilità che sarà tra Liverpool e Manchester City.



Niente Napoli, Cristiano Ronaldo rimane a Manchester?

Sembra ormai definitivamente svanito il sogno di molti tifosi napoletani che sognavano di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia azzurra: una trattativa vera tra Manchester United ed Aurelio De Laurentiis probabilmente non c’è mai stata ma Jorge Mendes aveva provato a fare un sondaggio, al momento il club partenopeo non vuole privarsi di Victor Osimhen.

A 4 giorni dalla chiusura del calciomercato estivo il futuro di Cristiano Ronaldo rimane un mistero ma salgono le probabilità di vederlo ancora per una stagione con la maglia del Manchester United.

Nessun club europeo sembra al momento disposto a tesserare il fenomeno portoghese che, per quanto straordinario, il prossimo febbraio compirà 38 anni e pretende ancora un ingaggio da circa 20 milioni di euro a stagione.

I Red Devils in queste settimane proveranno a parlare con il portoghese cercando di motivarlo e di chiarire il difficile rapporto con l’allenatore Ten Hag che, dopo le polemiche del portoghese, ha sempre preferito lasciare CR7 in panchina.

Dopo due vittorie consecutive in campionato ora il club inglese aspetta Anthony e prova a rilanciarsi per tornare finalmente competitivo ai vertici della Premier League con un Cristiano Ronaldo ancora in rosa ma con molti dubbi.