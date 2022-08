Gli ultimi successi del presidente Biden danno una pausa ai Democratici prima delle elezioni di mid term che si terranno a novembre.

La serie di vittorie di Joe Biden inizia a riflettersi nei sondaggi. Una serie di risultati nelle ultime settimane ha dato al presidente un po’ di vigore proprio mentre si avvicinano le elezioni del Congresso di medio termine, che sembravano destinate a essere una catastrofe per i Democratici.

Il rischio di perdere il controllo del Congresso è ancora presente, ma il tasso di dimissione di Biden questo mese ha raggiunto il livello più alto in un anno, secondo un sondaggio Gallup pubblicato questa settimana. La popolarità del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha cominciato a diminuire con il caotico ritiro delle truppe dall’Afghanistan, poco più di un anno fa.

Da allora, i prezzi elevati di benzina e generi alimentari, tradotti nell’inflazione più alta degli ultimi 40 anni, l’impossibilità di portare a termine la sua agenda legislativa e alcune crisi temporanee, come la carenza di latte artificiale, hanno spinto i suoi indici di gradimento ai minimi di luglio. Secondo Gallup, solo il 38% degli americani ha approvato la performance di Biden il mese scorso, la più bassa dall’inizio della sua presidenza e la più bassa approvazione di un presidente a questo punto del suo mandato da decenni.

In un solo mese, tuttavia, quella popolarità è balzata al 44%. Il miglioramento si concentra tra gli elettori indipendenti, che non si identificano apertamente né con il Partito Repubblicano né con il Partito Democratico, dove i consensi sono passati dal 31% al 40% in un solo mese. Tra i democratici il suo tasso sale dal 78% all’81%, mentre tra gli elettori repubblicani rimane basso (4%).

All’inizio di questo mese, gli Stati Uniti hanno completato con successo un’operazione di droni per uccidere il leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri a Kabul. Quella stessa settimana, il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5% e ha raggiunto il livello più basso dell’ultimo mezzo secolo, con un tasso di occupazione record, al di sopra del livello pre-pandemia.

Successivamente, il tasso di inflazione su base annua è diminuito grazie alla benzina più economica e il Congresso ha approvato definitivamente la Legge di Riduzione dell’Inflazione, con misure climatiche e fiscali e con una riduzione dei costi medici e farmaceutici per parte della popolazione. A ciò si sono aggiunte altre iniziative, come la legge per incoraggiare la fabbricazione di microprocessori negli Stati Uniti o la rimozione fino a 20.000 dollari di prestiti universitari.

Il mese di agosto è stato segnato anche dalla perquisizione di Mar-a-Lago

Il mese di agosto è stato segnato anche dalla perquisizione di Mar-a-Lago, la villa di Donald Trump a Palm Beach (Florida) e dalle successive rivelazioni, che hanno dimostrato che l’ex presidente conservava documenti riservati. Non è chiaro quale ruolo possa aver giocato il contrasto tra i due nella valutazione dell’attuale presidente. Alla manifestazione con cui è entrato in campagna questa settimana, Biden ha detto: “Mio padre aveva un modo di dire. Diceva: ‘Joey, non paragonarmi all’Onnipotente. Confrontami con l’alternativa.

Ebbene, l’alternativa ai Democratici è il MAGA repubblicano”, in riferimento a Make America Great Again, il motto di Trump. I repubblicani volevano che le elezioni di medio termine fossero un referendum su Biden, ma rischiano di finire per essere uno su Trump. Biden è stato accompagnato a quella manifestazione da diversi membri del Congresso che si stanno candidando per la rielezione a novembre.

C’è anche un cambiamento in questo. Se qualche settimana fa molti candidati democratici hanno preferito prendere le distanze dal presidente, ora iniziano a cercare il suo appoggio. Questo martedì, ad esempio, andrà a Wilkes Barre a sostegno di Matthew Cartwright, il cui seggio alla Camera dei rappresentanti dell’ottavo distretto della Pennsylvania è in pericolo. Altri, invece, preferiscono ancora evitarlo in campagna.

I Democratici hanno anche ritrovato aggressività di fronte alle critiche dell’opposizione. I repubblicani hanno accusato il presidente di regalare soldi pubblici ai privilegiati per i tagli parziali sui prestiti universitari. Una delle critiche più note è stata quella del rappresentante del Colorado, Laurent Boebert, che ha affermato: “Joe Biden sta rubando agli americani che lavorano duramente per pagare il titolo della figlia di Karen nella teoria della danza lesbica”, mescolando sessismo, classismo e omofobia.

I figli di Karen o Karen sono usati in senso dispregiativo e la “teoria della danza lesbica” è usata come generico per studi che sono disprezzati.La Casa Bianca ha risposto a questo e ad altri messaggi sottolineando dal suo resoconto ufficiale gli importi di centinaia di migliaia di dollari e persino milioni di programmi di aiuto per il covid che i deputati repubblicani hanno ricevuto, andando nel fango in un modo che avevano non fatto durante tutta la presidenza.

Marjorie Taylor Greene, una fedele sostenitrice di Trump che ha anche alzato la voce contro la rimozione, è stata una di quelle individuate in un lungo thread: ha ricevuto $ 183.504 in aiuti. Biden, dal canto suo, ha anche indurito il tono e ha chiamato Trump e i suoi sostenitori semifascisti.