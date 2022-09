Cristiano Ronaldo senza limiti, nel mirino Euro 2024

Nonostante le ultime stagioni non esaltanti Cristiano Ronaldo non perde entusiasmo e carattere, il fenomeno portoghese vede il ritiro ancora lontano e mette nel mirino Euro 2024 caricando il pubblico portoghese.



Nelle ultime stagioni il rendimento di Cristiano Ronaldo è ovviamente calato, il portoghese però vede ancora lontana l’ipotesi del ritiro e mette nel mirino la possibilità di giocare l’Europeo del 2024 con il suo Portogallo.

Il fenomeno portoghese è pronto a scendere in campo in Nations League per poi provare a convincere Ten Hag a metterlo il campo per aiutare il Manchester United.

Dopo il suo addio alla Juventus il portoghese non è più riuscito a segnare con regolarità finendo dietro nelle gerarchie di un Manchester United decisamente sottotono nelle ultime due stagioni.

Dopo aver vissuto un estate abbastanza tormentata il cinque volte pallone d’oro non è riuscito a trovare un accordo con altri club rimanendo, con poco entusiasmo, all’Old Trafford.

Nelle ultime settimane i rapporti con l’allenatore dei Red Devils Erik Ten Hag sembrano esseri stabilizzati ma rimane la netta sensazione che tra i due non ci sia un rapporto idilliaco

Cristiano Ronaldo mette nel mirino Euro 2024

In occasione del premio Quinas de Ouro consegnatogli dalla federazione portoghese come miglior capocannoniere, Cristiano Ronaldo è tornato a parlare del suo futuro allonatanando definitivamente le voci su un suo possibile ritiro a fine anno.

La stella del Manchester United non ha alcuna intenzione di fermarsi ed ha dichiarato di voler scendere in campo ad Euro 2024 con il suo Portogallo.



Tra due anni il portoghese spegnerà 39 candeline, il suo fisico continua a non tradirlo ma lo scatto e la progressione non sono più quelli di una volta ed il gioco di CR7 ovviamente ne sta risentendo.

In questo momento la sensazione è quella di un giocatore non più in grado di fare reparto da solo ma ancora devastante se messo nelle condizioni ideali per fare gol.

Se messo all’interno di una squadra che gioca un calcio propositivo Cristiano è ancora in grado di fare la differenza sia in Premier League che con la maglia della nazionale.

Il cinque volte pallone d’oro non si arrenderà cosi facilmente e in questi mesi continuerà ad allenarsi ed a lavorare duramente con l’obiettivo di arrivare a febbraio nella migliore condizione fisica dopo il mondiale.

Il Qatar si avvicina, Ronaldo è pronto a scrivere nuovi record con la maglia della sua nazionale.