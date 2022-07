Cristiana Capotondi finalmente corona il suo sogno: diventerà mamma

By

L’attrice Cristiana Capotondi, uno dei volti più amati del cinema italiano, è incinta del suo primo figlio. Arriva l’annuncio ufficiale del lieto evento.

Chi non conosce Cristiana Capotondi? Una delle attrici più brave della sua generazione, delicata, semplice ma fortissima nella sua professione. Dopo tante soddisfazioni, ora arriva quella più grande.

La star italiana, infatti, è incinta del primo figlio dal compagno Andrea Pezzi, una notizia bellissima che arriva dopo tantissimi anni di relazione. Ecco cosa sappiamo.

Cristiana Capotondi è incinta: i rumors che arrivano dal suo staff

Cristiana Capotondi, che oggi ha 41 anni, è stata un volto giovanissimo nel cinema degli anni ’90, ma poi con gli anni e tanto studio è diventata una delle più brave attrici del panorama italiano.

Oggi arriva una lieta novella su di lei: le notizie che stanno circolando in queste ore dicono che Cristiana è incinta del suo primo figlio, con Andrea Pezzi, suo compagno storico.

I due stanno insieme da ben 16 anni e fino ad ora non hanno mai avuto bambini, tra l’altro la Capotondi è sempre stata chiara in parecchie interviste.

L’attrice, infatti, ha sempre detto che per lei non era una necessità obbligatoria avere un figlio, ma che se fosse arrivato lo avrebbe accolto con tantissimo amore.

Ora quel momento sembra arrivato, anche se nessuno dei due ha ancora confermato la bellissima novità.

Si sa, infatti, che Cristiana e Andrea tengono molto alla loro privacy di coppia: a parte qualche post sui social e pochissimi scambi d’amore pubblici, i due mantengono il loro riserbo.

Normale, quindi, che ancora non si abbiano notizie ufficiali da parte loro, che però chissà presto arriveranno.

Cristiana Capotondi: una brillante carriera

La Capotondi ha saputo come contraddistinguersi nel panorama cinematografico e televisivo italiano.

Ha iniziato da giovanissima, nel 1995 quando, appena adolescente, partecipò al film di Neri Parenti Vacanze di Natale ’95.

Da allora ha fatto molta strada, studiando e impegnandosi al massimo. Ha fatto diversi spot pubblicitari, qualche parte in fiction tv, per poi arrivare al successo con Notte Prima degli Esami, il film campione d’incassi al fianco di Nicolas Vaporidis (suo ex fidanzato).

Oggi, Cristiana si cimenta solo in progetti davvero importanti: l’abbiamo vista quest’anno nella serie targata Disney+, Le Fate Ignoranti di Frezan Ozpetek, ma anche in film degni di nota come La mafia uccide solo d’estate di Pif, Educazione Siberiana di Gabriele Salvatores e tantissimi altri.

Inoltre, le piace giocare a calcio, è davvero appassionata di questo sport ed è anche un’affermata imprenditrice.