Crisi del gas: cosa si sta muovendo in Unione Europea

Alla seduta plenaria del Parlamento europeo è intervenuta la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ribadendo la necessità di creare un tetto comune al prezzo del gas e di ristrutturare gli accordi sul mercato dell’energia vigenti nell’Unione.

Dopo la scelta della Germania di attuare un piano da 200 miliardi in favore della sola economia tedesca e le proteste per inflazione e caro-bollette che monta in vari stati comunitari, la presidente della Commissione UE richiama all’unità e alla condivisione degli sforzi necessari ad uscire dalla crisi.

Ristrutturare il mercato dell’energia europeo

Ursula von der Leyen torna a parlare di tetto al prezzo del gas, provvedimento da lungo tempo discusso e invocato da 15 Paesi UE, tra cui l’Italia, per frenare la corsa al rialzo dei prezzi energetici.

La Commissione europea, a detta della sua presidente, sarebbe pronta a discutere un price cap sul gas utilizzato per produrre energia elettrica. Questa sarebbe una misura tampone in vista di una ristrutturazione complessiva del mercato europeo dell’energia.

Il metodo finora invalso per stabilire i prezzi energetici si è basato sul costo marginale stabilito nelle contrattazioni sui future al TTF, la borsa di Amsterdam. Quest’ultima per la Commissione non sarebbe più rappresentativa del reale mercato dell’energia del continente, sia per l’aumento considerevole delle importazioni di GNL (Gas Naturale Liquefatto) il cui prezzo non è stabilito in Olanda, sia per l’uso da parte di Putin delle speculazioni sugli idrocarburi quale arma economica contro la UE.

Il meccanismo sostitutivo a cui stanno lavorando Commissione e Consiglio potrebbe avvalersi del piano portato avanti dal ministro italiano all’energia Roberto Cingolani. L’idea è di stabilire un valore minimo e uno massimo entro cui far oscillare il prezzo del gas.

L’andamento del costo all’interno di questa forchetta risulterebbe dalla media ponderata degli indici delle principali borse energetiche mondiali, come quella dell’estremo Oriente, quella USA e quella britannica.