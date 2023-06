Crema solare SPF 30, questa è la migliore senza filtri chimici: marca famosissima

L’estate si avvicina e il sole inizia a scottare la nostra pelle: non facciamoci trovare impreparati! È arrivato il momento di tirare fuori la protezione solare. Ecco qual è la migliore crema solare SPF 30.

Sai qual è la migliore crema solare SPF 30? Lo scopriamo insieme. Ecco la marca che vince su tutte le altre per qualità e prezzo competitivo. Uno studio di Altroconsumo svela dati inattesi.

Protezione solare: perché non si dovrebbe usare solo al mare

Con il caldo che avanza, l’estate che è sempre più vicina e il sole che inizia a bruciare la nostra pelle, avere a disposizione una crema solare è assolutamente necessario. Erroneamente, si crede che la protezione solare debba essere usata solo al mare, quando si è in vacanza o quando ci si sdraia sul lettino per conquistare una invidiabile tintarella.

Secondo i dermatologi, le creme protettive dovrebbero invece essere usate sempre, e quindi non solo in estate. Prodotti del genere devono entrare a far parte della nostra routine di bellezza: solo così possiamo proteggere la nostra pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari.

Sai che il sole invecchia la pelle, la rende più rugosa e contribuisce a far sorgere macchie e brufoli? Ecco perché le creme solari dovrebbero essere utilizzate in tutte le stagioni, anche in inverno.

Non è detto che tu debba necessariamente ricorrere alla protezione 50 ma anche quella SPF 30 svolge egregiamente il suo compito e cioè proteggere la nostra pelle. A questo proposito, sai qual è la migliore crema solare SPF 30? Ecco i dati di una ricerca condotta da Altroconsumo. Questa la marca migliore.

Qual è la migliore crema solare SPF 30

Il viso è la parte del nostro corpo che più subisce le conseguenze dirette dei raggi solari. Se non ce ne prendiamo cura nel modo migliore, è altissimo il rischio di ritrovarci con il volto pieno di macchie, rughe superficiali e colorito non uniforme.

Per evitare questi problemi, la parola d’ordine è una sola: prevenzione. Ecco dunque che in ogni stagione dell’anno, usare una buona crema solare prima di uscire diventa fondamentale.

Quando il sole non è troppo forte o quando non ci esponiamo ai raggi solari in modo diretto per tante ore, anche una crema solare SPF 30 è sufficiente. Ma quale scegliere tra le tante? Qual è la migliore? Una ricerca di Altroconsumo ci fornisce delle informazioni importanti.

Iniziamo spiegando cosa significa SPF, sigla che troviamo su spray, creme e lozioni che acquistiamo ogni estate. SPF sta per “Fattore di protezione solare”, indica cioè quanto una crema è capace di proteggere dai raggi solari la nostra pelle.

Una crema SPF 30 è ad alta protezione, una crema solare SPF 50 è invece ad altissima protezione. Oggi vogliamo concentrarci sulla prima che possiamo utilizzare non solo a mare ma anche quando passeggiamo all’aria aperta o quando trascorriamo molto tempo fuori casa.

Altroconsumo ha condotto una ricerca analizzando alcuni prodotti solari tra i più venduti e acquistati sul mercato, tenendo in considerazione tre punti principali:

gli ingredienti con cui sono stati prodotti;

l’impatto che essi hanno sull’ambiente;

l’efficacia protettiva dei prodotti solari.

Studi condotti in laboratorio, hanno dimostrato che alcune lozioni solari sono realizzate ancora oggi con ingredienti, seppur in minima parte, che non fanno bene alla pelle e all’ambiente come l’octocrylene (filtro solare) e propylparaben e butylparaben (conservanti).

Altre invece contengono sostanze allergeniche che possono causare dermatiti e arrossamenti cutanei. Se vuoi stare tranquillo e proteggere la tua pelle, ecco qual è la migliore crema solare SPF 30 che dovresti acquistare: la NIVEA SUN PROTECT & HYDRATE 30.

Questo prodotto è ottimo perché non solo protegge l’epidermide dai raggi UVA e UVB ma idrata anche la pelle per oltre 48 ore. È una crema che non unge e che si assorbe facilmente senza perdere efficacia. Da cosa è formata? Da Glicerina e Vitamina E. Non c’è traccia invece di octocrylene, propylparaben e butylparaben.

Secondo dunque le ricerche di Altroconsumo, è questa la migliore crema solare SPF 30 che non puoi non acquistare se ci tieni alla salute della tua pelle. Qual è invece la peggiore? Questa qua: la crema CLINIQUE MINERAL SUNSCREEN LOTION FOR BODY SPF 30 che nella lista di Altroconsumo si colloca all’ultimo posto tra i prodotti solari analizzati.

Bisogna dunque prestare attenzione all’acquisto delle lozioni solari. Anche se ti sembrano tutte uguali, in realtà non è così: ciò che fa la differenza è la loro composizione. Assicurati che non ci siano i conservanti – quelli che ti abbiamo sopra indicato – nella tua crema e che essa sia priva di sostanze allergeniche che potrebbero danneggiare la tua pelle.