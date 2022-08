Crema alla nocciola, la migliore NON è quella che hai a casa: questa è l’unica marca sicura per tutti

Cosa c’è di meglio di una merenda con una crema spalmabile alla nocciola? Tutti la abbiamo in dispensa ma secondo una classifica la migliore non è la Nutella. E allora qual ‘è? Scopriamolo insieme.

La crema spalmabile alle nocciole è l’invenzione più buona che esista probabilmente, soprattutto per le merende pomeridiane o la colazione. Il suo gusto è davvero speciale e ne esistono davvero tante in commercio, anche se sappiamo tutti qual è la più famosa.

Ma secondo la classifica di un premio assegnato proprio da poco, la migliore non è il prodotto che conosciamo bene bensì un altra. Di quale parliamo? Scopriamolo insieme.

La migliore crema di nocciole non è quella più famosa: ecco qual è

In commercio esistono numerose creme spalmabili alla nocciola, la più famosa sappiamo tutti qual è, un marchio riconoscibile e nato tantissimi anni fa, diventato il marchio più forte nel settore.

Ma la migliore non è lei, come ha decretato una giuria molto importante. Si tratta della giuria della gara nazionale Tavoletta d’Oro 2022, in cui si esamina la qualità di tavolette di cioccolato, creme, praline e tutto ciò che ha a che fare con il mondo dell’arte cioccolatiera.

Questa è un’ottima opportunità per tutti i pasticcieri e i cioccolatieri del Paese, per far conoscere il proprio marco e far assaggiare i propri prodotti.

Secondo il concorso nazionale Tavoletta d’Oro 2022, i migliori marchi di creme spalmabili alla nocciola ad aver gareggiato sono:

Amedei Crema Gianduja Black

Colzani nocciole e cacao

Gobino Crema Tourinot

Slitti Gianera 57% nocciole

Slitti Riccosa 51% di nocciole.

Queste erano le concorrenti e, come vedete, la Nutella non ha partecipato. A vincere, però, sono state la Gobino Crema Tourinot e la Slitti Riccosa 51% di nocciole.

La crema Riccosa è realizzata con un tipo di nocciola tonda gentile trilobata al 50%. Tra gli ingredienti si trova un 20% di latte e cioccolato fondente, oltre ad aromi ed emulsionanti. Una cosa molto importante da sapere per i consumatori sono l’assenza di glutine e di lecitine di soia e il suo prezzo è pari a 11,60 euro, circa.

Come nasce la crema di nocciole e perché è così buona

La crema alla nocciola è un prodotto che piace davvero a tutti: dolce, versatile, perfetta a colazione ma anche a merenda.

Ormai sul mercato ce ne sono diverse varietà, ma come nasce questo prodotto così buono e ricercato da tutti?

Non ci crederete ma questa ricetta è realizzata con solo tre ingredienti, attentamente scelti e calibrati per ottenere un gusto unico. Non ci sono particolari segreti per la preparazione, ma il passaggio principale sta tutto nel frullare le nocciole fino a ottenere una crema oleosa.

La nocciola non tutti sanno che è il seme del nocciolo, non propriamente una frutta secca come viene considerata. Nei suoi nutrienti contiene un’abbondanza in lipidi monoinsaturi e polinsaturi, che fanno sì che una volta frullate diventino un composto oleoso.

Ovviamente, va aggiunto del cacao in polvere, per rendere la crema cioccolatosa, e un po’ di miele, per aumentare la dolcezza. Questo procedimento è facilissimo da fare anche a casa, visti anche i numerosi strumenti che oggi abbiamo nelle nostre cucine.

Una volta ottenuta la crema, che ovviamente sarà senza conservanti a differenza di quelle del supermercato, bisogna consumarla in tempi brevi ma sicuramente non resterà a lungo nelle vostre dispense vista la sua bontà.