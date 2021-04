Covid, Viminale ai prefetti: a Pasqua intensificare i controlli

Intensificare in controlli in occasione della Pasqua per contenere il contagio da Covid-19.

In vista delle festività pasquali infatti l’attenzione delle forze dell’ordine dovrà essere rivolta alla verifica “del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti”. Così il Viminale dopo la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduta dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Covid, controlli intensificati nelle aree più esposte al rischio di assembramenti

I controlli saranno intensificati “nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti“.

Il ministero ricorda inoltre che a partire dall’inizio della situazione di emergenza sanitaria, per qual che riguarda i servizi effettuati quotidianamente sull’osservanza delle misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono state controllate 38 milioni 894 mila 431 persone e 9 milioni 795 mila 830 esercizi commerciali.

Nel corso della riunione è stata analizzata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica tenuto conto anche del permanere della situazione di emergenza sanitaria, delle misure adottate per contenere il contagio e delle ricadute sul quadro economico e sociale.

Hanno preso parte al Comitato il capo di gabinetto del Viminale, il capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il sottocapo di Stato maggiore della Difesa, il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, i vertici dell’intelligence e il capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione dell’Interno.



Covid, a Pasqua rafforzamento di prevenzione e controlli

Come in occasione di tutte le festività più importanti, anche in vista della Pasqua, è stato previsto il rafforzamento della attività di prevenzione e di controllo del territorio.

Il rafforzamento della prevenzione e dei controlli sarà effettuato anche con la convocazione di riunioni dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine delle necessarie pianificazioni dei servizi di vigilanza affidati alle forze di polizia, con il concorso dei militari, dell’operazione Strade sicure e delle polizie locali.

L’attività di vigilanza verrà potenziata in tutte le località in cui sono ubicati obiettivi sensibili.