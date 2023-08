Cosa devi fare all’istante se il tuo cellulare squilla o vibra senza nessun motivo

Sai cosa fare quando il tuo cellulare squilla o vibra senza apparente motivo? Se non hai idea di cosa fare quando ti accade questo, ecco come comportarti!

Quante volte ti capita di vedere che il cellulare squilla o vibra senza alcun motivo? Come è noto, tutti abbiamo il cellulare e ormai non ne possiamo fare a meno. Qualunque cosa facciamo, lo abbiamo con noi e non ci separiamo mai da questo oggetto diventato indispensabile. Ma quando vibra o squilla senza alcuna ragione cosa fare? Ecco tutto quello che devi sapere nel caso il tuo telefono fa così!

Il cellulare fa parte della nostra vita

Fino a qualche tempo fa era impensabile che un oggetto così piccolo come il cellulare potesse diventare indispensabile e insostituibile nella vita di tutti noi. Nessuno può farne a meno e oltretutto conserviamo in questo dispositivo tante cose che riguardano la nostra vita, spesso anche dei segreti importanti.

Il bello è che si possono scoprire pure dei segreti anche grazie al cellulare. Infatti, con la funzione della condivisione e con i messaggi che si possono inviare è possibile sapere cose di altre persone che credevamo impossibili e possiamo scoprire verità inimmaginabili.

Insomma, il cellulare è un oggetto diventato parte integrante della nostra vita. Non lo lasciamo mai e lo abbiamo sempre con noi, perché senza questo dispositivo ci sentiamo smarriti. Ma quando squilla o vibra senza alcuna ragione cosa dobbiamo fare? Scopriamo cosa succede quando questo accade e cosa dobbiamo fare!

Il cellulare squilla o vibra senza motivo

Quando il cellulare vibra senza una motivazione valida, invece di diventare diffidenti è bene sapere come usarlo e sfruttarne tutti i suoi vantaggi. Molti lo usano moltissime ore al giorno e diventano quasi schiavi dello smartphone, tanto da pensare come è stato possibile prima farne a meno.

Tuttavia, anche se tanti sono convinti di sapere tutto sul loro cellulare, ci sono invece delle piccole cose che sicuramente ignorano. Come per esempio il fatto di poter inviare più rapidamente i messaggi mettendo in atto qualche trucco strategico.

Questi trucchi permetteranno anche di sapere cosa fare quando il cellulare squilla o vibra senza una motivazione reale e lo fa all’improvviso. Quando ciò accade, sembra di assistere a dei fenomeni inspiegabili e se nel display non compare nulla si ha la sensazione di avere a che fare con dei fantasmi. E’ ovviamente una paura irrazionale, ma non bisogna spaventarsi perché c’è una ragione per cui il cellulare vibra o squilla improvvisamente e senza dare altri segnali.

Squillo o vibrazioni comuni su Android

Le improvvise vibrazioni o gli squilli sono piuttosto comuni su Android e quando ciò accade si tratta di una cosa del tutto normale. Ma cosa fare in questi casi? Come impedire al cellulare di continuare a squillare o a vibrare? E come fare per capire chi sta chiamando?

Ebbene, per sapere chi sta chiamando è sufficiente riavviare il cellulare, un trucco facile da eseguire e grazie al quale possiamo conoscere il chiamante. Inoltre, per capire il perché della vibrazione o dello squillo improvviso occorre controllare se l’abilitazione alla notifica di chiamata non è stata modificata a causa di qualche aggiornamento.

Per capire se è così bisogna andare nelle impostazioni e rimettere ancora una volta la notifica della chiamata. Un altro motivo che può dare origine allo squillo o alla vibrazione del cellulare è anche la cache, che magari necessita di essere svuotata.

Per far funzionare meglio il cellulare è infatti sufficiente provvedere allo svuotamento della cache e il dispositivo tornerà a funzionare perfettamente. Infine, è bene controllare se per caso è stato messo in funzione il bottone Do Not Disturb, che impedisce alla suoneria di essere sentita. In questo caso l’effetto ottenuto è completamente opposto, perciò bisogna disabilitare la funzione per riascoltare la suoneria e consentirle di squillare!