Contenitore salviettine umidificate, buttarlo è uno spreco: come riutilizzarlo

In ogni casa ci sono delle salviettine umidificate. Sono utilissime, pratiche e veramente comode. Esistono di ogni tipo, ma quando finiscono, il contenitore viene gettato via. Purtroppo, si tratta di un errore che fanno tantissime persone, infatti, è un vero e proprio spreco. Sapete come si può riutilizzare? Non ci crederete mai, ma esiste un metodo geniale: scopriamo come fare.

Le salviettine umidificate sono una vera e propria salvezza, perché quando non siamo in casa possono essere un’ottima alternativa per chi non ha acqua e sapone. Ma quando finiscono, la maggior parte delle persone buttano il contenitore nella spazzatura. Però, non tutti sanno che è possibile riciclarli in maniera veramente intelligente. Un’idea che pochi conoscono: scopriamo come fare.

Contenitore salviettine umidificate: come riciclarle

Riciclare è veramente importante, per la sostenibilità dell’ambiente. Dobbiamo impegnarci a ridurre la quantità di rifiuti sulla Terra, in che modo? Invece si sfruttare nuove materie prime, bisogna utilizzare prodotti che sono già stati realizzati.

Tutto quello che può essere riutilizzato, può tornarci molto utile, quindi, è fondamentale imparare a riciclare e a non buttare gli oggetti. Partire dalle piccole cose è già un passo avanti. Ad esempio, avete mai pensato di riciclare dei contenitori di salviette umidificate? Non ci crederete mai, ma potrete realizzare qualcosa di grandioso.

In particolare, potreste sfruttare proprio il coperchio delle salviette igieniche. Con questo piccolo accessorio, è possibile far nascere diverse idee. Il procedimento è molto semplice, ci impiegherete pochissimo tempo: scopriamo come fare.

Il procedimento

Non ci crederete mai, ma una semplice confezione di salviettine umidificate può semplificarti la vita. Ad esempio, lo sapete che il coperchio del contenitore, può essere utilizzato per coprire le spine elettriche? Un metodo che serve per salvaguardare la sicurezza dei bambini.

Basterà solamente staccare questo coperchio, attaccarlo con un po’ di colla a caldo ed il gioco sarà fatto. Avrete creato una piccola porta che vi aiuterà a tenere sotto controllo i più piccoli, purtroppo, le prese elettriche sono un vero e proprio pericolo.

Riciclare è fondamentale e in questo modo, avrete risolto anche un problema non da poco. Ogni genitore vorrebbe un posto più sicuro per il proprio bambino. Come avrete capito, questi coperchi delle salviettine umide possono essere staccati e riattaccati su altre superfici.

Vi basterà utilizzare un po’ di colla a caldo. Proprio per questo, se siete creativi e avete anche un po’ di originalità, potrete sbizzarrirvi e creare anche dei bellissimi porta oggetti.

Ovviamente, è possibile decorare il coperchio come più volete, magari con dei fiocchi, delle perle o altri accessori. Oppure, potrete dipingerli del vostro colore preferito, l’importante è che diate una nuova vita a questo oggetto che molto spesso finisce nella spazzatura.