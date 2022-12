Conte apre al rinnovo con il Tottenham “Sto molto bene qui”

Antonio Conte apre le porte alla possibilità di rinnovare il proprio contratto con il Tottenham, club con il quale ha ammesso di trovarsi molto bene prefissandosi l’obiettivo di portarlo in vetta al campionato inglese.

Paratici e la dirigenza ora dovranno dargli le sicurezze necessarie con un mercato all’altezza delle sue aspettative ed un importante adeguamento dell’ingaggio.



Quarto in campionato ed in piena corsa per la Premier League, Antonio Conte allontana le voci di un suo possibile addio al Tottenham a fine stagione ammettendo di trovarsi molto bene a Londra e di voler proseguire il progetto iniziato un anno fa.

Dal suo arrivo in poi gli Spurs sono rinati ottenendo nella scorsa stagione la qualificazione in Champions League e dimostrando in quest’ultima parte di 2022 di potersi giocare fino in fondo il titolo inglese.

Il percorso fin qui svolto ha soddisfatto sia i tifosi che lo stesso tecnico salentino che ha parlato del suo contratto prima della sfida di Premier League contro il Brentford :”Quello che mi sento di dire è che sono veramente contento di lavorare in questo club. Parliamo tutti i giorni, ci sono ancora sei mesi di tempo per trattare e penso che verrà trovata la soluzione ideale per tutti”.

La “palla” passa ora in mano alla dirigenza che dovrà convincere il tecnico salentino con un mercato all’altezza delle aspettative ed un rinnovo ad altissime cifre economiche.



Tottenham Hotspur to fail in bid to tie Antonio Conte down to a new deal before season resumes. #THFC #AntonioConte #football https://t.co/lmu2Vj71ui — Andrew Duncan (@andrewsduncan1) December 21, 2022

Conte-Tottenham: la storia continua

Dal suo primo anno alla Juventus in poi Antonio Conte ha collezionato sulle varie panchine una serie incredibile di risultati positivi arrivando ad essere considerato uno dei più grandi allenatori del mondo.

Il Tottenham ha deciso di affidargli la guida tecnica per rilanciare le ambizioni del club ed il salentino non ha deluso le attese riportando gli Spurs nell’élite del calcio inglese.

L’ex allenatore dell‘Inter ha fatto un passo importante verso il club aprendo ad un possibile rinnovo contrattuale.

Ora dovrà essere bravo Paratici a convincerlo definitivamente con un mercato importate ed un netto aumento dell’ingaggio.

A febbraio gli Spurs affronteranno il Milan agli ottavi di finale di Champions League e Conte proverà a riportare dopo tanti anni il club tra le prime otto d‘Europa.

L’obiettivo è e rimane la Premier League con il Tottenham più che mai in corsa con Arsenal e City per il titolo di campione d’Inghilterra.