Conte alla Juventus, i tifosi sognano un clamoroso ritorno

Il rapporto tra i tifosi della Juventus e Massimiliano Allegri è ormai ampiamente compromesso, i supporters bianconeri sognano il ritorno di Antonio Conte, allenatore che aveva aperto il grande ciclo dei nove scudetti consecutivi



Antonio Conte ha approfittato della sosta per le nazionali per trascorrere qualche giorno a Torino, città dove abita la sua famiglia e che per l’allenatore salentino continua ad essere considerata casa.

L’arrivo di Conte sotto la Mole coincide con il periodo più buio della Juventus negli ultimi dieci anni, Allegri per ora è stato confermato ma il suo futuro continua ad essere in bilico alla luce dei deludenti risultati ottenuti finora.

Antonio Conte rimane sicuramente legato ai colori bianconeri, il salentino ha vestito la fascia da capitano e non ha mai nascosto il suo grande amore per la Juventus.

Il grande ostacolo per il suo ritorno è legato ai rapporti con Andrea Agnelli, celebre ormai il dito medio mostrato dall’ex allenatore dell’Inter in una sfida tra nerazzurri e bianconeri all’Allianz Stadium.



Conte, possibile il ritorno alla Juventus?

Sognare nel calcio è sempre possibile, pensare però oggi ad un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus sembra alquanto utopistico.

I rapporti tra Agnelli e Conte sembrano ormai decisamente compromessi e il tecnico salentino si è sempre rivelato come un carattere estremamente orgoglioso.

Il fattore che fa sperare i tifosi bianconeri sta nel fatto che Antonio Conte non abbia ancora rinnovato il contratto con il Tottenham e la prossima estate potrebbe decidere di tornare in Italia a distanza di due anni.

Vedremo come proseguirà la stagione della Juventus e soprattutto se Massimiliano Allegri riuscirà a finire questa stagione con un risultato accettabile, di sicuro il vice presidente Pavel Nedved vorrebbe un ritorno del suo ex compagno di squadra, allenatore ritenuto tra i migliori al mondo in questo momento.

L’attuale allenatore del Tottenham avrebbe il sostegno di tutta la tifoseria bianconera, cosa che Allegri non è mai riuscito a guadagnarsi.

L’allenatore toscano infatti ha sempre spaccato a metà la tifoseria tra chi lo ha sempre sostenuto e chi invece fin dall’inizio ha avuto una pessima considerazione delle qualità del livornese.

Dovesse concretizzarsi quello del salentino alla Juventus sarebbe un clamoroso ritorno, le vie del mercato sono infinite ed il calcio in più occasioni ci ha stupito con mosse imprevedibili, i tifosi della Juventus continuano a sognare, Antonio Conte rimane nei pensieri della Juventus.