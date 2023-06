Conserva così il prezzemolo e ti dura fresco per un anno: il metodo degli chef

Il prezzemolo è molto utilizzato in cucina ma come si fa a conservare correttamente affinché duri a lungo? Te lo sveliamo noi.

Gli chef utilizzano un trucco che gli permette di conservare il prezzemolo per oltre trenta giorni. Vediamo qual è.

Prezzemolo: usi in cucina

Il prezzemolo è un’erba aromatica molto utilizzata in cucina. Esso ha un sapore caratteristico e svariate proprietà benefiche. Serve a dare un tocco di freschezza e aroma ai piatti e viene utilizzato in diverse preparazioni gastronomiche in molte culture culinarie.

Utilizzato soprattutto per insaporire e aromatizzare varie ricette, come zuppe, salse, insalate, salse per condire la carne e molti altri piatti, il prezzemolo aggiunge un gusto fresco e erbaceo che può migliorare il sapore generale dei cibi.

Inoltre, le foglie vengono spesso utilizzate come guarnizione per arricchire la presentazione dei piatti, aggiungendo colore e un tocco di eleganza. Ricco di vitamine e minerali essenziali, il prezzemolo è una buona fonte di vitamina K, vitamina C, vitamina A, ferro e folati. È anche ricco di antiossidanti e ha proprietà diuretiche.

Senza dimenticare che l’erba composti vegetali che potrebbero avere effetti antinfiammatori e antiossidanti. Alcune ricerche suggeriscono che il consumo di prezzemolo potrebbe contribuire a migliorare la digestione, sostenere la salute del cuore e favorire la perdita di peso.

Ecco perché non dovrebbe mai mancare una buona quantità di prezzemolo nelle nostre cucine. Ma come si fa ad averne sempre fresco e conservarlo correttamente? Ti sveliamo il segreto degli chef.

Come conservare il prezzemolo

La prima operazione da compiere è quella di lavare il prezzemolo con acqua. Nel corso di questa operazione, rimuoverai le foglie ed i rami che ti sembrano secchi o danneggiati. Dopo aver lavato il prezzemolo, stendilo ad asciugare su un paio di fogli di carta assorbente.

Riempi un barattolo di acqua a metà, meglio se il barattolo è di vetro poiché è un materiale che aiuta meglio la conservazione dei cibi. A questo punto, proprio come se fossero dei fiori recisi, immergi gli steli di prezzemolo nel barattolo. Poi, copri le cime con una bustina di plastica, di quelle per alimenti, che servono per il congelatore. Assicura la busta di plastica con un elastico che vada a finire sul lato superiore del barattolo.

Con delle forbici, taglia i due lati esterni della bustina, per far circolare l’aria. A questo punto, potrai porre il barattolo di vetro con dentro il prezzemolo, nel frigorifero. La posizione ideale, naturalmente, sarà quella dedicata alle bottiglie, sulla porta interna del frigorifero.

Se non dovessi avere abbastanza spazio nel frigorifero, un altro modo per far durare il prezzemolo è quello di porlo già tagliato in un barattolo di vetro. Prima di chiudere il barattolo, poni tra il coperchio e l’apertura un foglio di carta assorbente. Il barattolo potrà essere collocato in frigo, meglio se capovolto.