Condizionatore, l’ora esatta in cui fermarlo per avere ogni stanza sempre fresca

Se vuoi risparmiare sull’uso del condizionatore, scopri qual è l’ora esatta in cui fermarlo per mantenere comunque la casa fresca.

L’estate 2023 è stata una delle più calde mai avute, e la necessità di avere un condizionatore in casa si è fatta sentire più che mai. Con l’uso intensivo del condizionatore, tuttavia, sono lievitate anche le bollette, con conseguenze sul budget familiare. Eppure, esiste un metodo efficace per godere del fresco del condizionatore pur contenendo i consumi e gli sprechi, e consiste nel conoscere l’ora esatta in cui fermarlo. Scopriamo qual è.

Ecco quando accendere il condizionatore per contenere i consumi

Forse in molti non ne sono a conoscenza, ma l’ora in cui si accende il condizionatore influisce in modo particolare sui suoi consumi, e di conseguenza sul costo dell’energia in bolletta. Questo perché in Italia esistono delle fasce orarie caratterizzate da tariffe diverse per quanto riguarda l’energia. Ciò significa che accendendo il condizionatore ad una certa ora potremmo spendere di più rispetto ad un altro momento della giornata.

In più, nelle ore più calde il condizionatore deve lavorare molto di più per accendersi e rinfrescare l’ambiente. Per questo motivo, è bene accendere il condizionatore prima che inizi a fare troppo caldo. Generalmente, l’ora migliore per iniziare a rinfrescare la casa senza spendere cifre esorbitanti, considerando quanto consuma dopo solo 1 ora di utilizzo. è alle 9 del mattino, quando in piena estate fa già caldo, ma non si ha ancora raggiunto il picco massimo di temperatura.

L’ora esatta in cui fermare il condizionatore

Ora che abbiamo compreso su che orario basarci per l’accensione del condizionatore, che dire dell’ora esatta in cui fermarlo? Ebbene, gli esperti consigliano di spegnere il condizionatore quando l’ambiente domestico ha ormai raggiunto una temperatura ottimale e gradevole.

Al contrario, è consigliabile non fermare l’aria condizionata quando usciamo di casa per brevi periodi di tempo. Questo perché l’elettrodomestico potrebbe aver bisogno di più energia per riaccendersi e ristabilire una temperatura ottimale piuttosto che per rimanere acceso.

In generale, comunque, si dovrebbe spegnere il condizionatore verso le 19, ora in cui il calore del sole tende ad essere meno forte. Seguendo queste indicazioni, il condizionatore avrà bisogno di molta meno energia per portare e mantenere l’ambiente domestico alla giusta temperatura.

Altri consigli per rinfrescare la casa risparmiando

Oltre a conoscere gli orari migliori per accendere e spegnere il condizionatore, ci sono altri accorgimenti che possiamo prendere per godere di una temperatura gradevole e fresca dentro casa, risparmiando. Ad esempio, in un precedente articolo abbiamo scoperto qual è la temperatura sotto la quale non far scendere mai l’aria condizionata, per non rischiare di spendere cifre esorbitanti.

In più, possiamo scegliere un elettrodomestico che appartenga ad una classe energetica alta, che garantisce ottime prestazioni con consumi minori. Infine, per ridurre i consumi e i costi dell’aria condizionata è consigliabile posizionare il condizionatore in un punto elevato all’interno della stanza, al riparo dalla luce solare diretta e in una posizione in cui l’aria fresca non incontri ostacoli.

Seguendo tutti questi utili consigli, potremo godere tranquillamente della comodità dell’aria condizionata, e il nostro portafoglio ci ringrazierà!