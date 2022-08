Condizionatore, l’errore che commettiamo tutti: una valanga di batteri nell’aria

È un grave errore quello che si commette con il condizionatore facendo entrare tantissimi batteri. Come evitarlo? C’è un solo modo per farlo.

Il condizionatore è certamente uno degli strumenti più adatti per rinfrescare gli ambienti, soprattutto quando il caldo è insopportabile. Tuttavia, gli errori che si commettono sono tantissimi e uno in particolare invita i batteri a danneggiare la propria salute.

Condizionatore, ogni quanto fare manutenzione?

I condizionatori d’aria che sono installati in casa, devono essere controllati da un tecnico esperto ogni anno alla fine della stagione estiva e prima di riaccenderli nel mese di giugno. Lo sporco non deve incrostarsi durante la stagione fredda e tutto deve essere pulito prima della stagione calda.

È importante che venga effettuata una pulizia esterna e interna controllando la sua stabilità nell’appoggio del motore. I filtri devono essere puliti perché germi e batteri possono annidarsi, poi c’è il controllo dei condensatori per contrastare eventuali perdite di gas.

Una attenta manutenzione è doverosa per evitare che l’aria negli ambienti non sia salubre e migliorare l’efficienza energetica degli impianti, evitando di spendere troppi soldi a fine mese.

Sanificazione e pulizia del condizionatore sono due cose completamente diverse. Oltre al tecnico, si possono svolgere delle operazioni direttamente in casa per purificare e pulire soprattutto i filtri e la scocca esterna. Non solo, i consumi energetici possono arrivare alle stelle se il motore è sporco e funziona male: si danneggia l’ambiente, si paga molto a fine mese e l’aria non è di certo salubre.

Per pulire i filtri basterà leggere le istruzioni che sono state rilasciate dal produttore. Una volta estratti, si potranno lavare con acqua tiepida e sapone di Marsiglia risciacquando bene e attendendo che siano completamente asciutti. Si potrà anche usare uno spray disinfettante apposito per condizionatori o le schiume igienizzanti specifiche. Ma attenzione: se i filtri sono datati e lo sporco è persistente, meglio farli sostituire da un tecnico specializzato.

L’errore grave che si commette con il condizionatore d’aria

C’è un errore molto grave che si commette ogni volta che si accende il condizionatore. È risaputo che quanto fa molto caldo, la prima cosa da fare è accendere questo elettrodomestico e cercare di raffreddare l’ambiente il prima possibile.

Nessuno sa che una importante escursione termica possa determinare non poche problematiche. Il freddo, infatti, agisce come un agente stressante per l’organismo e indebolisce le difese immunitarie. Non solo, sollecita i germi e ne determina l’insorgenza.

Una sola escursione superiore a 5 gradi comporta delle crisi vasomotorie, danneggiando i tessuti per turbare il metabolismo cellulare. I batteri si trovano a loro agio e l’organismo non sa come difendersi, sino a sviluppare patologie di vario tipo partendo da un semplice raffreddore.

Per questo motivo, oltre alla manutenzione classica e anche importante imparare ad usare questo elettrodomestico al meglio. Si potrà avere fresco in casa e una salute di ferro allo stesso tempo.