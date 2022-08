“Belen in dolce attesa”, lo scatto toglie definitivamente ogni dubbio | FOTO

E’ da qualche settimana che circola il rumor secondo cui Belen Rodriguez sarebbe incinta del terzo figlio, il secondo da Stefano De Martino. Vediamo perché.

Belen ha condiviso uno scatto su Instagram inequivocabile. Che sia ritoccata o meno, la foto non lascia spazio a dubbi.

Il riavvicinamento di Belen e Stefano

Ormai Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono definitivamente tornati insieme. Se all’inizio avevano deciso di non divulgare subito il ritorno di fiamma, poi non hanno potuto fare a meno di mostrarsi dato che le loro foto insieme avevano fatto il giro del web, e non solo.

I due sembrano molto innamorati e, sicuramente, Santiago sarà molto felice del riavvicinamento dei genitori. Belen dopo la separazione con Stefano ha avuto una seconda figlia Luna Marì che non ha più di un anno. Il papà della bambina è Antonino Spinalbese, molto più giovane di lei.

Oltre all’amore, i due condivideranno una carriera molto prolifera. Infatti, per l’autunno, per tutti e due, sono in programma tanti impegni lavorativi in televisione. Si dice che a Stefano verrà affidata la conduzione di uno show che andrà in onda sui canali Rai. Belen invece, ha raggiunto un traguardo lavorativo che, a sua detta, era un’esperienza a cui ambiva sin da quando aveva messo piede in Italia: diventare una Iena.

La vita amorosa di Belen e Stefano è sempre stata sotto i riflettori, ora ancora di più. Si vocifera, infatti, che la showgirl sia di nuovo in dolce attesa.

In dolce attesa?

La conduttrice argentina non ha mai occultato la sua voglia di diventare madre per la terza volta. Mentre era in vacanza all’Isola di Albarella con Stefano e tutti i suoi familiari, Belen aveva rivelato di aver preso 4 kg, anche di felicità. Una dichiarazione che qualcuno ha interpretato come una nuova gravidanza.

Del resto, l’aver ritrovato Stefano, l’uomo che ha deciso di sposare, poteva essere un periodo favorevole. I fan, però, dovranno mettere da parte le loro speranze. Infatti, la showgirl ha smentito tutti i rumors condividendo con i suoi fan uno scatto su Instagram.

Benché lei stessa abbia detto di aver preso qualche chilo, nella foto condivisa ha mostrato un ventre super piatto che non lascia alcuno spazio a dubbi o supposizioni. Per il momento Belen non è incinta.

Anche negli scatti rubati dai paparazzi la donna appare sempre in splendida forma. Contrariamente a De Martino che ha dovuto annullare diversi impegni perché risultato positivo al covid.