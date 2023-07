Condizionatore, ecco la temperatura giusta da impostare per risparmiare in bolletta

Risparmiare tenendo acceso il condizionatore è possibile. Basta impostare la temperatura giusta. Di seguito ti diciamo qual è, insieme a qualche trucchetto.

Usare il condizionatore è irrinunciabile nelle calde giornate afose. Eppure, tenerlo sempre acceso incide pesantemente sulla bolletta.

Condizionatore: difficile farne a meno

Se in inverno ad incidere sulla bolletta erano i termosifoni accesi per far fronte alle temperature rigide, adesso a farla lievitare ci pensa il condizionatore. Con il passare degli anni e i cambiamenti climatici, il condizionatore è diventato un dispositivo irrinunciabile anche nelle case degli italiani.

Le estati, infatti, sono sempre più torride ed è difficile fronteggiarle senza una stanza fresca, dotata di condizionatore, in cui rifugiarsi. Conoscendo il proprio dispositivo ed usandolo al meglio, si potrà risparmiare qualcosina in bolletta.

Utilizzando la modalità Eco o Risparmio energetico, ad esempio, viene regolata automaticamente la temperatura e la velocità della ventola per ridurre il consumo energetico. Assicurati di leggere il manuale del tuo condizionatore per comprendere come funziona la modalità di risparmio energetico.

Anche impostare il timer del condizionatore in modo che si accenda solo quando necessario, ad esempio poco prima di tornare a casa o prima di coricarti, può essere utile per risparmiare. In questo modo, eviterai di farlo funzionare in modo continuo quando non è necessario.

Inoltre, dovresti assicurati che le finestre e le porte siano ben sigillate per evitare che l’aria fredda del condizionatore fuoriesca e l’aria calda esterna entri. In aggiunta, chiudi le tende o le persiane durante le ore più calde della giornata per bloccare il calore solare e mantenere l’ambiente interno più fresco.

Un ultimo passaggio, non meno importante, è quello di pulire o sostituire i filtri del condizionatore regolarmente. I filtri sporchi possono ridurre l’efficienza del condizionatore e aumentare il consumo energetico.

Condizionatore come risparmiare con la temperatura giusta

Per ottimizzare l’uso del condizionatore e risparmiare energia potrebbe essere necessario impostare la temperatura in modo efficiente. Dovresti scegliere una temperatura che ti dia il comfort desiderato senza esagerare. Ogni grado in meno può rappresentare un aumento del consumo energetico del 5-10%

Per risparmiare in bolletta con il condizionatore, è consigliabile impostare una temperatura che sia confortevole ma non eccessivamente bassa. In generale, si consiglia di impostare il termostato a una temperatura tra i 24°C e i 26°C durante i mesi estivi.

Tuttavia, è importante tenere presente che la temperatura di comfort può variare da persona a persona. Alcune persone potrebbero preferire una temperatura più bassa per sentirsi a proprio agio, mentre altre potrebbero essere benissimo con una temperatura più alta.

Ricorda che ogni situazione è diversa e il livello di comfort termico può variare da persona a persona. Pertanto, sperimenta con le impostazioni del condizionatore e adatta la temperatura in base alle tue esigenze personali, tenendo sempre presente l’obiettivo di risparmiare energia.