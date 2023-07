Cancellata la striscia quotidiana di Filippo Facci su Raidue

La rivoluzione apportata ai programmi Rai già vede le prime cancellazioni. Si tratta del programma di Filippo Facci, una striscia quotidiana di cinque minuti che sarebbe dovuta andare in onda a partire da settembre.

Ma, a causa di un articolo scritto dallo stesso giornalista circa la vicenda del figlio del presidente del Senato La Russa, il programma non andrà più in onda. Cerchiamo di capire meglio.

Filippo Facci e il programma cancellato

Il primo programma della nuova Rai è stato cancellato. Si tratta della striscia quotidiana di cinque minuti che il giornalista Filippo Facci avrebbe dovuto condurre, dal titolo “I Facci vostri”. Ma, a quanto pare, da settembre non andrà in onda. Ad annunciarlo è stato l’ad della Rai, Roberto Sergio.

La striscia quotidiana era stata annunciata in partenza da settembre ma non andrà in onda. Lo ha deciso l’Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d’intesa con il Direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini. Al momento si cerca di capire come verrà coperto lo spazio che a questa trasmissione era dedicato e, si pensa, sarà prolungato il programma del mattino di Raidue, “i fatti vostri”.

A commentare la decisione dell’amministratore delegato Rai è stata, per prima, la presidente della commissione Vigilanza Rai, Barbara Floridia: “Esprimo soddisfazione per la decisione della Rai che ha ufficializzato la cancellazione della striscia di Filippo Facci dai propri palinsesti. Si tratta di un messaggio importante e positivo che l’azienda manda all’opinione pubblica anche visto l’impatto che la vicenda ha avuto e su cui io stessa ho ritenuto di prendere posizione nei giorni scorsi” – come riporta l’Adnkronos – “Il rispetto per le persone, la parità di genere e la lotta al sessismo sono principi che vengono prima di ogni altra cosa e su cui la Rai non poteva e non può derogare in nessun caso”.

Le motivazioni spiegate

Ma cosa è successo nello specifico? Sono state le parole che il giornalista ha utilizzato in un suo articolo a scatenare la polemica e, da lì, la decisione della cancellazione del suo programma. Un articolo dedicato alla vicenda del figlio del presidente del Senato La Russa, indagato per violenza sessuale: “Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa” – aveva scritto Facci nel suo pezzo.

Questo ha scatenato l’indignazione delle opposizioni che hanno subito chiesto chiarimenti al Governo e anche ai vertici della Rai per lo stop della striscia prima del Tg2. Lo stesso Facci dal canto suo si difende: “Mi accusano di reati inesistenti ma non riscriverei la frase. È un passaggio stilistico, può non piacere e infatti non è piaciuto a molti, e la mia sconfitta professionale e il mio dispiacere derivano proprio da questo” – scrive.

Facci accusa che “ne hanno fatto un caso, questo senza aver letto tipicamente il resto dell’articolo da cui il passaggio è estrapolato” – spiega. E per quel che riguarda la Rai: “Vale per chiunque sia intervenuto su questa polemica e abbia addirittura ritenuto di investirne la Rai, colpevole di avermi proposto dal settembre prossimo una collaborazione per ora neppure formalizzata” – ha concluso in un suo intervento sul quotidiano “Libero”.