Concorso Agenzia Entrate 2022, 900 posti: come partecipare al bando

Per candidarsi bisognerà essere in possesso obbligatoriamente di un indirizzo Pec. Vi sarà una prima prova oggettiva, chiamata “tecnico-professionale”, che consisterà in delle domande a risposta multipla.

Le materie nel test saranno geodesia, cartografia e topografia; scienza e tecnica delle costruzioni, economia immobiliare, normativa in materia di catasto, edilizia e urbanistica; diritto amministrativo e diritto tributario. La valutazione sarà in trentesimi. Per accedere alla prova orale, il punteggio minimo dovrà essere agli scritti di 21 su 30.

La domanda stampata va esibita alla prova scritta, così come a quella orale. L’orale si svolgerà in una prova in inglese, e altre materie di quelle sopracitate.