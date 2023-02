Concorsi pubblici in scadenza a febbraio

Il mese di febbraio è, anche, il mese per poter fare domanda e partecipare ad alcuni concorsi pubblici che i vari ministeri hanno bandito, a partire da quello della Giustizia. Vediamo insieme quali sono.

I più importanti hanno una scadenza a breve, mentre altri inizieranno proprio questo mese. Concorsi per assunzioni in scadenza? Ecco la guida per capire.

Concorsi pubblici: quali sono in scadenza

Non solo mese di scioperi per il comparto scuola e quello trasporti, ma anche mese di scadenza per alcuni importanti concorsi pubblici. Il mese di febbraio è quello dove alcuni concorsi per l’assunzione in enti pubblici sono stati banditi o sono in scadenza.

Alcuni riguardano il Ministero della Giustizia, ma ce ne sono anche altri per diversi settori. Tutti vedono la scadenza, in questo mese, per la presentazione della domanda di partecipazione. Quali sono? Cerchiamo di capire insieme.

A partire dal Ministero della Giustizia dove è in scadenza il concorso per l’assunzione di 791 unità di personale non dirigenziale. Una selezione riservata a persone laureate che serviranno per andare a rafforzare gli uffici di territorio, in particolare per i Dipartimenti per la giustizia minorile e, anche, per l’Ufficio centrale archivi notarili.

Nello specifico, saranno circa 360 le personalità da ricercarsi con formazione pedagogica per il Dipartimento di giustizia minorile. Altre 413 professionalità del servizio sociale (sempre per questi dipartimenti), mentre 18 saranno i conservatori da ricercare per gli Uffici centrale d’archivio notarile. La scadenza per la domanda è fissata per il prossimo 13 febbraio.

Anche un altro bando di concorso è stato indetto dal Ministero della Giustizia per 400 posti di notaio. Per poter partecipare al concorso, occorre una laurea in Giurisprudenza e almeno 18 mesi di praticantato nel settore. La scadenza di domanda, per questo concorso, è il 9 febbraio.

Dal Ministero della Giustizia a quello dell’Università

Ma anche le singole città italiane bandiscono concorsi al loro interno. A Bologna, infatti, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ha indetto un bando per la ricerca e l’assunzione a tempo indeterminato di 100 operatori socio sanitari. È prevista una riserva di 30 posti a favore dei volontari delle Forze armate. La domanda scadrà il prossimo 13 febbraio e dovrà esser presentata tramite il portale Asp di Bologna.

Anche il Ministero dell’Università e della Ricerca ha indetto un bando di concorso per sei posti di tecnologo di ricerca a tempo determinato. Bando di concorso per l’Università “La Sapienza” di Roma, con scadenza il prossimo 27 febbraio.

Il Consiglio nazionale delle Ricerche, nella sezione “Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali”, a Roma indice un bando per la ricerca di tre ricercatori di III livello e quattro tecnologi di III livello. Anche in questo caso, la scadenza del bando di concorso è prevista per il 26 di febbraio.

In ultimo, l’Istituto Nazionale di Astrofisica cerca cinque ricercatori di II livello, otto dirigenti di ricerca di I livello e due dirigenti tecnologi di I livello. Scadenza della presentazione delle domande prevista per il 26 febbraio prossimo.

E’ possibile visionare anche tutti gli altri concorsi in scadenza, direttamente sulla Gazzetta Ufficiale.