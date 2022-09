Concorsi pubblici ad ottobre, migliaia di posti di lavoro disponibili: tutti i requisiti

Questa nuova stagione autunnale riserverà numerose opportunità per chi desidera lavorare nella pubblica amministrazione: a ottobre, in arrivo numerosi concorsi in diversi settori. Ecco quali sono quelli più importanti da tenere d’occhio.

Buone notizie per chi vuole tentare la strada dei concorsi pubblici quest’anno: negli ultimi mesi del 2022, infatti, dovrebbero arrivare nuovi bandi di concorso interessanti, che offriranno numerosi posti di lavoro nella pubblica amministrazione.

Se in questi mesi molti vincitori di concorsi passati stanno prendendo servizio, altri aspiranti avranno la possibilità di partecipare a nuove sessioni per diversi settori, dall’INPS fino all’Agenzia delle Entrate. Vediamo quali sono i più interessanti e quali sono i requisiti per accedere.

Concorsi a ottobre 2022: quali bandi stanno per arrivare

Sono tanti i concorsi per le amministrazioni pubbliche che vedremo spuntare nei prossimi mesi, in particolare a partire da ottobre 2022.

Tra i più importanti da segnare per chi aspira a lavorare in questi settori, c’è il concorso Ragioneria dello Stato 2022 per assumere 54 nuovi funzionari, il nuovo concorso Magistratura 2022 da 400 posti, e le nuove assunzioni al Ministero dell’Interno e a quello del’Economia, per un totale di 700 posti.

Inoltre, uno dei più gettonati e attesi, è quello per accedere all’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe bandire in questi mesi uno o più concorsi per diplomati ma anche per laureati, per un totale di oltre 2000 posti in tutta Italia.

Attesi anche i concorsi per Roma Capitale, dove le assunzioni dovrebbero essere parecchie, e il concorso INPS del 2022, per l’assunzione di oltre 300 dipendenti.

Ci sarà poi, probabilmente, un bando per un concorso nella Polizia di Stato, che recluterà almeno 1200 allievi per il prossimo anno, nonché un concorso al Comune di Roma per ben 1500 vigili urbani.

Gli altri bandi di concorso che arriveranno prossimamente

Per chi è interessato a lavorare nelle pubbliche amministrazioni, allora bisogna rimboccarsi le maniche e cominciare a studiare per i prossimi bandi in arrivo.

Oltre a quelli già citati, ricordiamo che nei prossimi mesi potrebbero essere diffusi in Gazzetta Ufficiale altri bandi di concorso.

A parte diversi concorsi in comuni italiani come Padova, Bologna e Roma, ci sarà anche un concorso per ben 10mila assunzioni per la sanità in Puglia, che verterà all’assunzione di medici, infermieri, operatori socio-sanitari, ostetrici e altro personale.

Diversi ministeri, poi, diffonderanno nuovi bandi: il Ministero della Giustizia, la Farnesina, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e del Tesoro.

Inoltre, aggiungiamo anche alla lista un possibile bando per il Ministero dell’Interno e un altro per il Ministero dell’Economia, per un totale di 700 posti da assegnare.