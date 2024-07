Concessioni balneari, venerdì 9 agosto sciopero di due ore sulle spiagge italiane

Le concessioni balneari sono un tema molto discusso in Italia, specialmente in questo periodo. Si tratta di permessi a tempo determinato che permettono di utilizzare un tratto di costa di proprietà dello Stato per costruire e gestire stabilimenti balneari.

A tenere aperto il dibattito è la direttiva europea Bolkestein, che richiede che le concessioni siano messe a gara per garantire la concorrenza.

Concessioni balneari, venerdì 9 agosto sciopero sulle spiagge italiane

Gli ombrelloni sulle spiagge italiane saranno aperti con due ore di ritardo come forma di protesta contro le incertezze legate alle concessioni balneari. Questa mobilitazione, prevista per il 9 agosto prossimo, è organizzata da Fipe Confcommercio e Fiba Confesercenti per attirare l'attenzione sulla questione delle concessioni e la direttiva UE Bolkestein, che richiede che le concessioni siano messe a gara per garantire la concorrenza.

Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari (SIB), ha dichiarato che la protesta prevista per il 9 agosto è necessaria per far sentire la loro voce e sperano che il governo intervenga prima di settembre. La situazione è critica, poiché le prime aste per le concessioni dovrebbero tenersi a gennaio 2025, ma ci sono ancora molte incertezze e aspetti poco chiari. I balneari denunciano il fatto che non siano ancora stati disposti dei criteri nazionali univoci sulle gare e che ogni ente locale possa dunque stabilire le regole in autonomia con conseguenti disparità di trattamento tra una località e l’altra.

Il sistema di assegnazione delle concessioni balneari

Il sistema di assegnazione delle concessioni balneari in Italia è regolato da una serie di leggi e normative che mirano a garantire la trasparenza e la concorrenza. Le concessioni vengono assegnate tramite bandi di gara pubblici.

Questo significa che chiunque sia interessato a gestire uno stabilimento balneare può partecipare alla gara presentando un’offerta. Le offerte vengono poi valutate in base a diversi criteri, tra cui l’esperienza del richiedente, il progetto proposto per la gestione della spiaggia, e l’offerta economica. Vengono valutate positivamente le offerti che mirano alla sostenibilità ambientale.

Una volta assegnata, la concessione ha una durata variabile, solitamente tra i 6 e i 20 anni, a seconda delle normative regionali e delle specifiche del bando. Al termine del periodo di concessione, è possibile chiedere un rinnovo della concessione. Rinnovo che, però, non detto che venga concesso, perché la richiesta viene sottoposta a un nuovo processo di valutazione. In caso di violazioni delle condizioni della concessione, questa può essere revocata.