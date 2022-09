“Con Totti solo per…”, scoop: perché Ilary Blasi l’ha sposato | L’ex confessa tutto

Non si placa quella che ormai è diventata una soap opera, tra Totti ed Ilary Blasi. Ora spunterebbe uno scoop che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Mentre Totti sembra uscire sempre più allo scoperto con Noemi, un nuovo scoop riguarderebbe Ilary Blasi.

La separazione sulla bocca di tutti

Da quando hanno annunciato, con due comunicati stampa disgiunti, la loro separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti sono sulla bocca di tutti. Da metà luglio, infatti, non si fa altro che parlare di loro, della loro separazione e delle beghe familiari che li riguardano.

Al momento, sembrerebbe che la separazione effettiva non sia stata firmata dalla coppia che si sarebbe rivolta a due avvocati molto blasonati. Una sola clausola sarebbe stata decisa: quella relativa ai tre figli. A questi ultimi, sarebbe stato dato il diritto di rimanere nella villa dell’Eur a Roma, mentre i due genitori si alternano per prendersi cura di loro.

Intanto, mentre del tradimento di Totti con Noemi Bocchi si sa tutto (o quasi), dato che la stampa scandalistica si è sprecata a riguardo, dei tradimenti di Ilary Blasi ogni settimana uscirebbe uno scoop. La prima indiscrezione voleva che la showgirl fosse molto vicina al suo personal trainer il quale, però, ha deciso nei giorni scorsi di far uscire un comunicato stampa di smentita.

Un nuovo scoop per Ilary Blasi

Prima del matrimonio con Francesco Totti nel 2005, Ilary Blasi sarebbe stata fidanzata con Sean Brocca, un modello di cui pochi si ricordano. Una vecchia fiamma che, approfittando del clamore mediatico della storia tra i due, ha deciso di uscire allo scoperto.

In particolare, sono state le parole di Fabrizio Corona a creare scompiglio. L’ex paparazzo, infatti, ha affermato che, se volesse potrebbe far uscire allo scoperto delle cose che inchioderebbero Ilary Blasi. A sua detta, la conduttrice sarebbe stata sposata con Totti soltanto per opportunismo.

Anche Sean Brocca ha parlato attraverso Corona e, con quello che lui dice, essere uno scoop bomba, sta tenendo gli italiani con il fiato sospeso, o per lo meno, quelli interessati alla vicenda.

Brocca ha affermato che Ilary Blasi non era altro che una delle tante, senza nemmeno un grande talento. Se non avesse sposato Totti, la sua carriera sarebbe finita con Passaparola. E se, a sua detta, Totti l’ha sposata per amore, non è stato lo stesso per lei: