Con questo trucco non spenderai più soldi inutili per le batterie: risparmi tanto

Vi sveliamo un trucco che vi permetterà di risparmiare i soldi che prima spendevate per l’acquisto delle batterie.

Con questo metodo davvero rivoluzionario smetterete finalmente di acquistare le costosissime batterie al supermercato. Così facendo risparmierete davvero tantissimi soldi.

Risparmiare con le batterie, si può?

Da quando tutto è diventato elettrico e le batterie si sono trasformate in ricaricabili, sempre meno persone acquistano le batterie tradizionali usa e getta al supermercato o nei rivenditori specializzati.

A volte, però, alcuni oggetti d’uso quotidiano richiedono l’impiego di queste pile, il cui prezzo talvolta può rivelarsi davvero elevato. Alcuni di questi oggetti sono, ad esempio, i telecomandi per la tv, quelli per i condizionatori e alcuni giocattoli per bambini, specialmente quelli vintage o retrò.

Esistono in commercio svariate marche di batterie, anche davvero molto economiche. Queste, però, a volte hanno lo svantaggio di produrre batterie che durano davvero poco. Oltre che a inquinare l’ambiente, comprare spesso le batterie ci porta a spendere moltissimi soldi.

In questo periodo di crisi, gli italiani non stanno facendo altro che cercare delle alternative, che possano in qualche modo aiutarli a risparmiare tanti soldi.

Ed è proprio per questo motivo che oggi vogliamo spiegarvi come potete limitare l’acquisto delle batterie, utilizzando le pile a bottone. Ecco che di seguito vi sveliamo cosa sono e come funzionano. Se seguirete tutti i dettagli di questo procedimento, siamo sicuri che rimarrete davvero stupiti.

Pile a bottone, cosa sono e come funzionano

Se volete risparmiare nell’acquisto delle batterie, quello che potete fare è sostituirle con le pile a bottone. Siamo sicuri che ne avrete già sentito parlare in passato, anche se magari non sapevate che si chiamassero in questo modo.

Le pile a bottone non sono altro che delle piccole batterie, che vengono utilizzate per dare energia a piccoli oggetti tecnologici: tra questi compaiono, ad esempio, le calcolatrici, gli orologi o gli apparecchi acustici.

Le pile a bottone, in realtà, possono essere utilizzate anche per fornire energia a oggetti di più ampie dimensioni. In questo modo, risparmierete i soldi che invece avrete speso per l’acquisto di prodotti costosi.

Tutto quello che dovete fare è procurarvene quattro, perché dovrete posizionarle alle estremità delle due batterie che creerete. Procuratevi anche un piccolo tubo di plastica e inserite al suo interno della casta stagnola. Una volta fatto ciò, procuratevi delle fascette in gomma, che dovrete saldare ai lati del tubo di plastica in modo da poter aggiungere le due pile senza che cadano.

Ora potrete posizionare la vostra batteria, realizzata con le pile a bottone, all’interno dell’oggetto a cui volete dare energia, come ad esempio il telecomando del condizionatore d’aria.

Con questo trucco, risparmierete tantissimi soldi, visto che la maggior parte delle persone ha già le pile a bottone in casa e può facilmente estrapolarle da qualsiasi altro oggetto di ridotte dimensioni. Se ad esempio avete un orologio spento che non usate più, rimuovetele le pile e mettete in pratica il nostro procedimento, che vi tornerà assolutamente utile, specialmente in caso d’emergenza.