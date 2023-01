Con questo metodo naturale profumi tutta casa e allontani qualsiasi insetto

Un metodo naturale veloce ed economico per profumare tutta la casa e per tenere lontani gli insetti più curiosi.

In un mondo tecnologico e moderno spesso si tende a comprare prodotti che non sono naturali e – soprattutto – contengono degli elementi chimici corrosivi e poco salutari. Lo stesso errore viene fatto per profumare gli ambienti di casa, soprattutto in estate quando l’aerazione è minore e non si riesce ad avere sempre aria buona. Gli esperti hanno voluto svelare un metodo naturale e facile da copiare, per profumare tutti gli ambienti di casa e per tenere lontano gli insetti grazie ad un ingrediente particolare.

Profumare casa in modo naturale? È possibile

Profumare casa con i prodotti naturali è possibile, ma è anche importante adeguare le profumazioni per gli ambienti al proprio gusto personale. Ovviamente, oggi ci sono i profumatori chimici che oltre ad inquinare l’ambiente hanno anche un costo elevato.

Per profumare risparmiando, si possono adottare gli oli essenziali. Infatti, bastano pochissime gocce su un batuffolo di cotone per liberare un ottimo profumo per tutti gli ambienti della casa. Le profumazioni sono di tutte le tipologie, dalla classica lavanda sino al limone più agrumato arrivando al sandalo per chi ama le note decise.

C’è chi ama l’aroma del caffè e distribuisce per la casa i suoi chicchi dentro un sacchettino di juta, oppure direttamente in tazza al fine che le note vengano rilasciate durante il giorno.

Non da meno l’incenso per una profumazione di alto livello, oppure le candele che anch’esse offrono diverse tipologie di odori gradevoli.

Poi c’è un rimedio naturalissimo, da preparare direttamente in casa con pochi e semplici ingredienti di tutti i giorni.

Come creare un profumatore per gli ambienti e repellente per insetti

Gli esperti mettono a conoscenza di un rimedio innovativo, facile da preparare e ideale non solo per la profumazione di tutta la casa ma anche per tenere lontani gli insetti più insistenti in ogni stagione dell’anno.

Gli ingredienti sono:

Un recipiente piccolo in vetro

Sale grosso

1 cucchiaio di alcol

1 mezza tazza di ammorbidente

Chiodi di garofano una manciata

Tutti gli ingredienti vengono versati insieme dentro la ciotola di vetro, partendo dal sale grosso poi l’alcol e infine l’ammorbidente. Si mescola energicamente per almeno 15 minuti sino a quando gli ingredienti non si sposano tra loro diventando una miscela unica.

Come ultimo step si aggiungono i chiodi di garofano e si continua a mescolare per altri 15 minuti. Che cosa è stato creato? Questo è un ottimo profumatore naturale che serve per inebriare tutti gli ambienti della casa dalla camera da letto sino al bagno.

L’azione dell’ammorbidente è essenziale per profumare delicatamente, il sale assorbe l’umidità che si trova all’interno di una stanza e i chiodi di garofano sono essenziali per contrastare la visita degli insetti più insistenti. Questo profumatore ha una durata di circa tre o quattro giorni, poi si consiglia di rifarlo per avere sempre una casa dal profumo buonissimo.