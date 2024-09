Con questo metodo le foglie dell’orchidea fioriscono tutto l’anno

Con questo metodo davvero efficace le foglie dell’orchidea mettono immediatamente radici e fioriscono tutto l’anno. Vi bastano pochi ingredienti che siamo sicuri che avrete già in casa per far rifiorire le vostre bellissime orchidee che magari non sono più quelle di un tempo. Specialmente dopo l’estate, tutte le piante diventano secche e poi rischiano di morire: con questo metodo riuscirete a recuperarle.

Tutto quello che dovete sapere su questo metodo che vi consigliamo assolutamente di provare direttamente a casa se siete interessati a far fiorire la vostra pianta di orchidea. In questo modo non avrete assolutamente bisogno di prodotti specifici o di essere dei gran esperti. Questo è un metodo utilizzato da tantissime persone appassionate di piante, che magari hanno solo un piccolo spazio per tenerle.

Come seminare le foglie dell’orchidea

Se avete un orchidea in casa e volete ravvivarla, vi piacerà il rimedio per le orchidee con le foglie molli e pendenti verso il basso. E se invece ormai la vostra pianta è così morta che sembra davvero irrecuperabile? Non vi resta che seguire questo procedimento che vi porterà a riavere una pianta davvero sana, forte e rigogliosa. Questa procedura è perfetta anche se avete semplicemente delle foglie di orchidea che volete piantare.

Se avete una pianta che sta morendo, la prima cosa che vi consigliamo di fare è quella di rimuovere le foglie gialle e le altre danneggiate, oltre che le radici marce. Ora vi raccomandiamo di lavare, sì di lavare con grande cura la vostra pianta per eliminare residui di polvere e di altro sporco in eccesso. Adesso occupatevi di preparare una soluzione con 3 cucchiai di riso in 500 ml di acqua di riso.

Falle fiorire tutto l’anno

È questa che avete appena preparato l’acqua che potete utilizzare per lavare le foglie: potete anche semplicemente metterle all’interno di una boccetta dotata di spruzzino per vaporizzarla sulle orchidee. Lasciate che l’acqua agisca, dopodiché potete usare uno spicchio d’aglio, che è in possesso di proprietà antibatteriche, da mettere all’interno di un recipiente pieno d’acqua, da lasciare riposare in modo che assorba le proprietà dell’aglio.

Adesso potete inserire le foglie all’interno del bicchiere, dove avete già filtrato l’acqua in cui c’era prima l’aglio. Inserite anche un dischetto di cotone all’interno per mantenere sempre l’ambiente umido. Vi consigliamo di cambiare l’acqua in modo regolare in modo che le foglie non rimangano mai all’asciutto. E posizionate il bicchiere in questione in una zona della casa che sia ben illuminata. E dopo circa 40 giorni, vi assicuriamo che inizieranno a spuntare le radici sane di queste orchidee, che saranno forti come non lo sono mai state.