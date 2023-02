Con questo composto naturale spariscono i funghi dalle unghie dei piedi

Se soffri di funghi alle unghie, non preoccuparti. Con questo composto naturale spariranno in un battibaleno. Ecco la ricetta casalinga che salverà la salute dei tuoi piedi.

Sei alla ricerca di un rimedio naturale per sbarazzarti dei funghi alle unghie? Con questo procedimento potrai dire loro definitivamente addio. Ecco gli ingredienti che salveranno i tuoi piedi.

Onicomicosi: che cos’è e come risolvere

L’onicomicosi, nota anche con il nome di fungo dell’unghia del piede, è un’infezione fungina che si manifesta con la decolorazione dell’unghia che si presenterà di cromatura gialla, marrone o bianca oltre che ispessita o rotta.

È dolorosa al tatto e non solo. E’ un problema fastidiosissimo che se si manifesta, deve essere immediatamente curato. In casi particolari, i podologi possono ricorrere all’utilizzo di antimicotici orali ovviamente dietro prescrizione, per sbarazzarsi di questi funghi.

In taluni casi però, anche alcuni prodotti venduti nelle farmacie o nelle erboristerie possono aiutarti. Tanti lamentano di non riuscire a risolvere il problema dell’onicomicosi semplicemente ricorrendo a farmaci o prodotti.

Sai che c’è invece un sistema naturale che ti consente di tornare ad avere i piedi sani, forti e belli? Con questa ricetta potrai dire definitivamente addio ai funghi sulle unghie. Segui passo dopo passo il procedimento e vedrai che non te ne pentirai.

Come sbarazzarsi dei funghi sulle unghie in maniera naturale

Se anche tu soffri di onicomicosi non preoccuparti. Con la ricetta che ti proponiamo oggi potrai ritornare ad avere piedi perfetti con unghie sane e non doloranti. Svelato il trucchetto utilizzato anche dalle estetiste più esperte: solo così sei in grado di sbarazzarti dell’onicomicosi.

Pronto a scoprire come realizzare la ricetta che ti cambierà la vita? Allora iniziamo immediatamente. Procurati una bacinella abbastanza capiente nella quale dovrai immergere i tuoi piedi.

Verso all’interno del contenitore 2 litri di acqua fredda a cui aggiungerai un bicchiere o poco più di acqua tiepida in modo da far riscaldare il contenuto presente nella bacinella. Che cosa ti servirà adesso? Semplicemente un ingrediente che avrai sicuramente a casa, ovvero il sale – può essere sia quello fino che quello doppio, non importa – questo ingrediente farà rilassare i tuoi piedi donando loro sollievo.

Aspetta che il sale si sciolga nell’acqua: le sue proprietà antibatteriche e antisettiche ti saranno sicuramente super utili. Versa ora mezzo bicchiere di aceto di mele nell’acqua a cui precedentemente hai aggiunto il sale.

Anche l’aceto è un super condimento dalle proprietà antibatteriche, perfetto se si soffre anche di vene varicose. Ecco fatto. Ora dovrai semplicemente metterti in posizione super comoda, concederti un po’ di relax e mettere in ammollo i tuoi piedi nella bacinella. Lasciali in immersione per almeno 30 minuti.

Dopo questo lasso temporale, potrai notare già un miglioramento: non soltanto la pelle sarà più morbida e liscia al tatto ma i tuoi piedi suderanno di meno e soprattutto saranno meno affaticati.

Puoi ripetere questo procedimento anche tre volte al giorno. Se soffri di gonfiore alle gambe, pure quest’ultimo problema scomparirà nel giro di poco tempo. Gli ingredienti poi utilizzati per la realizzazione di questa ricetta, ovvero il sale e l’aceto, sono in grado anche di eliminare l’odore sgradevole che spesso i nostri piedi emanano soprattutto quando sudati o chiusi per lungo tempo nelle scarpe.

Questa tecnica è davvero straordinaria. Se però vuoi sbarazzarti definitivamente dei funghi, oltre a questo pediluvio devi utilizzare anche lo iodio. Lo puoi trovare in farmacia o nelle erboristerie.

Dovrai metterlo sulle unghie secche, spezzate o ispessite e lasciare che il prodotto agisca. Per correttezza ti diciamo che l’onicomicosi è un problema per sbarazzarsi del quale le tempistiche possono essere piuttosto lunghe.

Se seguirai però questi consigli, ti garantiamo che nel giro di poco tempo i funghi dalle unghie scompariranno e i tuoi piedi ti ringrazieranno. Esistono anche altri rimedi casalinghi che possono aiutarti nel caso di onicomicosi.

Per esempio, l’olio di origano lo conosci? Esso ha proprietà antibatteriche e antimicotiche. Applicalo direttamente sull’unghia due volte al giorno servendoti di un batuffolo di cotone. Anche l’olio ozonizzato è perfetto nel caso dei funghi.

Esso si ricava dall’olio di girasoli o da quello di oliva e viene combinato con gas ozono. Applicalo sulle unghie fino a due volte al giorno. Ti segnaliamo infine, anche un’altra soluzione curiosa: il listerine collutorio.

Ricco di eucalipto, timolo e mentolo, ha proprietà antibatteriche e antimicotiche. Versa due tappi in un bacinella contenente acqua e lascia i piedi in ammollo per 30 minuti. Ripeti questo procedimento per almeno un mese.

Insomma, come puoi vedere, non c’è bisogno per forza di ricorrere a farmaci pesanti o a prodotti super costosi. Talvolta è la natura che viene in nostro soccorso.