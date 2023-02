Biden annuncia: “Voglio ricandidarmi nel 2024”

By

Il presidente americano ha annunciato di volersi ricandidare alle elezioni del 2024 nonostante molti esprimano dubbi sull’età.

In quell’anno Biden spegnerà 86 candeline e ha ammesso che è legittimo che i cittadini siano dubbiosi in merito a un nuovo mandato, impegno molto importante che potrebbe gravare sulle condizioni legate alla sua età.

Nuova ricandidatura per Biden

Non ci pensa Joe Biden ad arretrare, nemmeno in vista di impegni futuri. L’attuale presidente americano infatti ha dichiarato che ha intenzione di ricandidarsi anche nel 2024, al termine del suo mandato.

Molti sono scettici riguardo alle sue parole perché Biden compirà 86 anni quando arriverà il momento di eleggere il nuovo presidente me lui si difende dicendo che non è una questione dirimente, tuttavia i dubbi sono leciti.

Una grande forza d’animo e volontà di guidare il Paese quella di un uomo che lo sta facendo in un momento molto difficile mostrando molto polso. Le sue intenzioni sono state espresse ieri durante un’intervista alla Abc News ma prima della campagna elettorale per presentarsi alle prossime presidenziali, ci sono diverse cose da sistemare ed è stato proprio lui a dirlo.

La questione dell’età è quella che più fa discutere ma Biden si è detto deciso a correre per un secondo mandato, d’altronde già adesso è il più anziano in carica nella storia dei presidenti degli Stati Uniti.

L’intervento in merito al conflitto

Inevitabile per Biden intervenire anche sul conflitto in Ucraina, che ieri ha visto il suo 365 giorno. Il Capo della Casa Bianca ha parlato della guerra ma anche della contesa con la Cina, precisando che l’America risponderebbe alla superpotenza se questa fornisse armi alla Russia.

Al momento non ci sono prove che Pechino stia aiutando il Cremlino, né che abbia intenzione di farlo però in caso contrario la Cina supererebbe un limite che hanno fatto anche altri Paesi e che infatti sono stati sanzionati.

In un clima in cui tutti stanno cercando di aiutare Kiev militarmente e non solo, è inconcepibile che ci siano ancora governi intenzionali a fornire armi alla Russia, raggiunta pochi giorni fa dal decimo pacchetto sanzionatorio.

Joe Biden ha riferito durante l’intervista, di aver avvisato ufficialmente il presidente Xi Jinping dei rischi che la Cina correrebbe se aiutasse la Russia nelle guerra.

“ho avuto una conversazione sull’argomento e gli ho detto che le mie non erano minacce ma un dato d fatto. in russia se ne sono andate 600 compagnie straniere dopo che hanno visto ciò che era successo”

così ha rivelato ai giornalisti che sono intervenuti nella Casa Bianca e in effetti possiamo pensare che il consiglio di Biden venga accettato dalla Cina poiché la maggior parte del futuro della Repubblica Popolare dipende dagli investimenti occidentali e quindi il suo appoggio alla Russia incrinerebbe per sempre i rapporti con Usa e non solo.