Con quest’amato ingrediente che conservi in cucina dimostrerai 10 anni in meno

Dimostrare 10 anni in meno può sembrare un miraggio. E invece, grazie all’utilizzo di un ingrediente naturale, è possibile. Ecco come si fa.

Viviamo la nostra vita cercando di dividerci tra le mille cose che abbiamo da fare, ma per questo, a volte, siamo soliti dimenticarcene altre che sono altrettanto importanti. Lavoro; casa; famiglia: è necessario pensare a ognuna di queste cose, certo, ma lo è anche dedicare del tempo a noi stessi e a ciò che ci fa stare bene. Per farlo non servono grandi cose, e neanche grandi quantità di tempo, ma tale abitudine, seppur “piccola”, può cambiare radicalmente, e in meglio, la nostra vita.

Pensiamoci: quante volte, guardandoci allo specchio, ci siamo visti stanchi e trascurati? È una cosa che succede spesso, purtroppo, e solo noi abbiamo il potere di impedire che accada.

Un vestito nuovo e un’acconciatura diversa, ad esempio, possono già rappresentare due grandi e validi aiuti, ma ciò su cui, più di tutto, dobbiamo intervenire, è la nostra pelle. Essa, infatti, è la parte più esterna del nostro corpo, ed è anche colei che, in primis, subisce le conseguenze dello stress, dei traumi quotidiani e delle nostre cattive abitudini.

Dovremmo imparare a prenderci cura della pelle un po’ di più, specie nei punti in cui è particolarmente sensibile. Questo può aiutarci non solo a stare meglio, ma anche ad avere un aspetto più giovane e a dimostrare meno anni di quanti se ne abbiano davvero. Vuoi scoprire come? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Come dimostrare 10 anni in meno

Quando decidiamo di iniziare a prenderci cura della pelle, pensiamo subito a quali siano i prodotti migliori da inserire nella nostra nuova “skin care.” L’errore che spesso tutti commettiamo, però, è quello di concentrarci esclusivamente sul viso, e di tralasciare, dunque, tutte le altre parti del corpo.

Tutti sappiamo, ad esempio, quanto sia importante utilizzare la crema protettiva quando ci si espone ai raggi solari, e quanto la cattiva alimentazione, il fumo, l’abuso di alcol e consumare poca acqua non faccia di certo bene alla pelle, anzi. Per questi motivi e tanti altri, dunque, è bene prendersi cura di ogni centimetro di pelle del nostro corpo, con particolare attenzione a quelli che sono i punti più delicati.

Il viso è senza dubbio uno di essi, certo, ma che dire delle mani? Le utilizziamo sempre, ogni giorno, per qualsiasi cosa, ed è proprio per questo che dobbiamo proteggerle. Non è raro che i primi segni del tempo, come macchie e rughe, ad esempio, inizino a comparire proprio su di esse. Ma con un semplice ed efficace rimedio naturale, possiamo impedire che ciò accada.

Prendersi cura delle proprie mani grazie alla natura

Per avere delle mani morbide, lisce, e che ci permettano di dimostrare qualche anno in meno, non dobbiamo fare altro che dedicare a loro solamente cinque minuti ogni sera. Come? Basta applicare su di esse dell’olio di cocco a mo’ d’impacco e indossare dei guanti per tutta la notte.

In questo modo, le sostanze nutritive dell’olio penetreranno nella pelle delle mani che, applicazione dopo applicazione, ci faranno apparire sempre più giovani.

Prenderci cura di noi stessi è il regalo più bello che possiamo farci. E questo non di certo per essere più belli agli occhi degli altri, bensì per permettere a noi stessi di apprezzarci di più, di essere soddisfatti di ciò che guardiamo allo specchio, di acquisire più sicurezza, amor proprio e di fare del bene al nostro corpo.