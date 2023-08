Con questa moneta di 10 centesimi, ne guadagni 900: la cercano i collezionisti

In Italia esiste una moneta di 10 centesimi che vale molto di più di ciò che crediamo. Con essa puoi guadagnare addirittura 900 euro.

Fin da piccoli i nostri genitori ci insegnano a coltivare le nostre passioni, ed è esattamente questo il primo obiettivo che ognuno di noi si pone nella vita. Negli anni, ovviamente, gli interessi cambiano, e solo quando iniziamo a raggiungere l’età adulta possiamo essere sicuri di aver trovato ciò che ci interessa davvero. C’è chi ama la musica, chi il cinema e chi la moda. C’è poi chi è appassionato di scienza, di arte o di tecnologia. E poi ci sono loro, gli amanti della storia, e di tutto ciò che ricorda e rievoca le epoche passate.

Studiare, conoscere e capire ciò che è stato, infatti, non solo ci aiuta a comprendere meglio l’epoca in cui viviamo oggi, ma anche come siamo arrivati fino a qui, e quali sono stati i personaggi che, in un modo o nell’altro, hanno avuto maggiore influenza nel nostro paese. Per un appassionato di storia, oltre al sapere, la cosa più bella è avere la possibilità di stringere tra le mani un cimelio del passato. E in alcuni casi, per questo, egli è anche disposto a pagare moltissimo denaro.

Nel caso in cui possedessi una semplice moneta da 10 centesimi, ad esempio, dovresti sapere che un collezionista pagherebbe anche 900 euro per averla. Curioso di sapere di quale moneta si tratta? Se la tua risposta è affermativa, allora ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una moneta di 10 centesimi dal valore inestimabile

Ad oggi esistono tantissime persone che amano collezionare monete rare che posseggono determinate peculiarità. E allo stesso modo, ci sono persone che non conoscono il reale valore di ciò che posseggono, e che se solo sapessero, potrebbero arrivare a guadagnare anche delle grandi/piccole fortune.

Esiste, a tal proposito un’antica moneta da 10 centesimi coniata tra il 1866 e il 1867 che può valere anche 900 euro. Riconoscerla è molto semplice. Sulla parte anteriore della moneta vi è il volto di profilo del re Vittorio Emanuele II, e vi è l’incisione “Vittorio Emanuele re d’Italia.” Sulla parte posteriore, invece, è riportata la dicitura “10 centesimi 1866” su tre righe; vi sono anche due rami d’alloro, una quercia, il simbolo della zecca, un fiocco e il millesimo.

Un’altra cosa molto importante da non sottovalutare di questa moneta è che è stata coniata sia dalla Zecca di Milano sia dalla Zecca di Strasburgo. Nel caso in cui ti rendessi conto o anche solo pensassi di possederne una, meglio recarsi al più presto da un esperto il quale saprà riconoscerla e verificarne l’autenticità.

Ciò che rende una moneta unica

Siamo oramai tutti a conoscenza dell’esistenza di oggetti il cui valore è molto più alto di quello che crediamo. Quando si tratta di monete, come in questo caso, esistono vari aspetti da considerare per capire se ci troviamo di fronte a un pezzo di storia o a una moneta come tutte le altre.

Tra le peculiarità che determinano la rarità di una moneta, infatti, vi sono senza dubbio gli errori di conio. In tale lista, inoltre, non possiamo non citare il periodo storico di appartenenza della moneta, ciò che vi è raffigurato su di essa e, infine, la quantità in circolazione.