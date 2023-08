Buche stradali, come mai si formano e perché ricompaiono sempre? Ecco la risposta

Buche stradali, un vero e proprio incubo per gli automobilisti, da nord a sud. Ma sapete come si formano e perché costantemente ricompaiono sempre?

Diciamoci la verità, queste buche stradali sono il vero incubo di tutti noi, da Nord a sud. Tutte le strane purtroppo sono caratterizzate da queste buche che rappresentano tra l’altro, il principale fattore di rischio nelle nostre strade e causano davvero tantissimi incidenti ogni anno in tutto il mondo.

Fortunatamente in Italia al momento non siamo arrivati a questi livelli di pericolosità, ma ovviamente anche sul territorio italiano avvengono ogni giorno tanti incidenti, più o meno gravi per via di queste fastidiosissime e pericolosissime buche. Ma perché si formano e soprattutto perché dopo essere state riparate, ritornano? Ecco a voi la risposta.

I 5 strati delle strade

Gli addetti ai lavori, in modo ironico ovviamente, le chiamano strade a pelle di coccodrillo e con questo termine si intende ovviamente quelle strade dove compaiono crepe sul manto stradale. Queste crepe diventano buche, l’incubo di ogni automobilista. Queste diventano ancora più pericolose quando piove.

Ad ogni modo, prima di tutto dobbiamo spiegarvi come è fatta una strada. Questa in genere è composta da cinque strati, di cui il primo è l’asfalto, chiamato anche tappeto d’usura. Lo spessore di questo strato va dai 4 ai 6 cm ed è costituito da bituminoso, ovvero un mix di materiale roccioso e bitume, che è un residuo che si ottiene dalla lavorazione del petrolio e viene utilizzato per le proprietà adesive.

Al di sotto dell’asfalto, troviamo il binder, spesso all’incirca 7 cm e composto anche in questo caso da conglomerato bituminoso che collega il tappeto d’usura agli ultimi tre strati. Questi sono la base e la fondazione, i quali hanno uno spessore che varia dai 15/20 cm e 30/35 cm. L’ultimo strato è il sottofondo, che assorbe e dissipare i carichi.

Come si formano le buche

Ebbene detto questo, dovete sapere che le buche non sono però tutte le stesse. Esistono quelle superficiali e quelle strutturali. Le prime interessano soltanto il tappeto d’usura e le seconde, che risultano essere quelle con gran parte dei problemi. Le buche strutturali si formano quando le fondamenta della strada non sono state costruite per come dovrebbero o quando addirittura queste sono assenti.

Nel momento in cui su queste strade transitano dei mezzi pesanti, ecco che il manto stradale si flette. Nel dettaglio, il bitume si spacca e ci creano così delle fratture che poi con il transito delle auto e di altri mezzi pesanti si ramificano verso l’alto e creano le strade a pelle di coccodrillo.

Le buche si formano anche per via della pioggia. Nel momento in cui piove, infatti, l’acqua si insidia all’interno di queste crepe. Nel momento in cui transita un mezzo pesante, avviene come una compressione sul manto e l’acqua cerca in tutti i modi di trovare spazio tra le crepe e questo non fa altro che allargarle.

Subito dopo il passaggio del mezzo pesante, avviene una sorta di decompressione del terreno e il materiale disgregato che si trova in superficie viene completamente risucchiato. Una volta che questo processo viene ripetuto giorno dopo giorno, si crea una buca.

Come vengono riparate le buche

Molto spesso, quando si parla di riparare una buca, entrano in gioco le macchine asfaltatrici. Dopo qualche giorno di lavoro, il tappeto d’usura torna come nuovo. In molti casi, una volta trascorse poche settimane, ecco che si cominciano ad intravedere delle crepe.

Queste, come abbiamo capito, da li a breve si trasformeranno in buche. Questo perché viene solo riparato il manto stradale, ma il problema ha origine dagli strati sottostanti. Riasfaltare la strada nella maggior parte dei casi è un’operazione che si limita a riparare l’asfalto e di conseguenza, dopo poco tempo questo lavoro si rivelerà vano.

Molto spesso è solo una questione di soldi. Rattoppare un tratto stradale ha un prezzo, mentre se si dovesse andare a ripristinare completamente la strada, di risorse ce ne vorrebbero molte di più. Si stima infatti che per mettere in salute le strade italiane ci vorrebbero oltre 40 miliardi di euro. Di conseguenza, si va avanti con i rattoppi ed il risultato è che le nostre strade sono completamente piene di buche.