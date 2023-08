Compare un cartello alquanto bizzarro nel bagno pubblico: “Non buttate nel WC…”

Può capitare di tutto quando si è in giro per le città, persino di trovare un cartello bizzarro nel bagno pubblico. Ecco l’avviso bizzarro.

Quanto è grande il mondo, e quanto è meraviglioso. Sarebbe bellissimo avere il tempo e le possibilità di visitarlo in ogni sua parte; purtroppo, però, la maggior parte delle volte vi sono dei limiti a questo, motivo per il quale bisogna accontentarsi di ciò che si riesce a fare. Viaggiare, infatti, è abbastanza dispendioso a causa del recente aumento dei prezzi, e richiede anche molto tempo a disposizione.

Scoprire posti nuovi, tuttavia, non vuol dire solamente prendere un aereo e volare lontano, ma anche andare alla ricerca di luoghi vicino a casa di cui, magari, ignoriamo l’esistenza.

I viaggi, insomma, hanno il potere di aprire la mente e il cuore, e ognuno di essi può farci trovare di fronte a cose mai viste prima, come panorami da sogno, ad esempio, emozionanti opere d’arte e aree dalla natura incontaminata. E poi ci siamo noi, gli esseri umani, che con il nostro ingegno e la nostra inventiva siamo in grado di regalare al prossimo emozioni di ogni tipo.

“Paese che vai, usanza che trovi”, si suol dire, ed è davvero così, perché le abitudini e la cultura del posto in cui viviamo influiscono su ogni singolo aspetto della nostra vita: da ciò che mangiamo a come ci vestiamo, fino al modo in cui scherziamo e comunichiamo con gli altri.

E a proposito di viaggi e ironia, negli ultimi tempi sui social è apparsa la foto di un cartello molto bizzarro avvistato da un turista in un bagno pubblico in una delle città della regione spagnola dell’Andalucía. Che cosa c’è scritto? Scopriamolo insieme.

Un cartello bizzarro nel bagno pubblico

Quando ci si trova in giro per il mondo, come precedentemente accennato, ci si può imbattere in qualsiasi tipo di situazione, dalla più pericolosa alla più strana e divertente. Ed è proprio questo che è capitato di recente a un turista recatosi a visitare la regione dell’Andalucía. All’interno di un bagno pubblico, infatti, il soggetto in questione ha trovato un cartello che riporta una scritta esilarante, e non ha esitato a pubblicarla su Instagram.

Il messaggio in questione, tradotto, assume il seguente significato: “Per favore non gettare salviette bagnate, assorbenti, sogni e desideri nel WC. Grazie”.

Ovviamente, non è chiaro cosa possa significare e quale sia la pertinenza di una frase del genere in un bagno pubblico. Ciò che si evince da questa faccenda, però, è che il mondo è bello proprio perché è così, con le sue infinite meraviglie e le sue innumerevoli stranezze.

Una delle mete turistiche più gettonate

La Spagna, negli ultimi anni, è diventata una delle mete turistiche preferite dai turisti. Il divertimento, la cucina e il costo della vita leggermente più basso del paese in questione, infatti, fungono da calamite per chiunque voglia trascorrere le proprie vacanze in maniera dinamica, con la possibilità di gustare prelibate ricette e di non spendere cifre troppo elevate.

L’Andalucía, inoltre, è una regione ricca di storia, cultura e bellezze. Granada, Sevilla e Córdoba, ad esempio, sono solo alcune delle città che, se si sceglie di recarsi in tale area della Spagna, bisogna assolutamente visitare.